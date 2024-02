Omega-3: a cosa servono (e in quali alimenti si trovano)

Gli Omega-3 sono "grassi buoni" fondamentali per il nostro benessere che, tuttavia, non possono essere sintetizzati dall’organismo, e pertanto devono essere assunti attraverso la dieta. A questi nutrienti vengono attribuite proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e metaboliche, preziose nel trattamento di tantissime malattie come le dislipidemie (una serie di alterazioni della quantità di lipidi (grassi) nel sangue, in particolare trigliceridi e colesterolo), il diabete e patologie infiammatorie. Non solo, numerosi studi scientifici hanno dimostrato che una dieta a più alto contenuto di Omega-3 è stata associata ad una diminuzione del 70% della mortalità totale. Insieme al nutrizionista Fabio Mariniello vediamo qual è la dose giornaliera raccomandata, e in quali alimenti si trovano.

Dott. Mariniello, cosa sono gli Omega-3?

"Gli Omega-3 sono un tipo di grasso (lipide) importantissimo per la nostra salute. Nel grande mondo dei grassi distinguiamo i grassi saturi e quelli insaturi, tra questi ultimi ci sono anche gli Omega-3 che si distinguono in: DHA (acido docosaesaenoico), EPA (acido eicosapentaenoico) e ALA (acido alfa-linolenico). Tuttavia, le forme più utilizzabili ed accessibili per il nostro corpo sono DHA ed EPA (quelle che poi ritroviamo anche negli integratori)".

Qual è la dose giornaliera raccomandata?

"Gli Omega-3 dovrebbero coprire fino al 2% del totale delle calorie assunte in un giorno. Secondo le Linee guida, dovremmo consumare almeno 250 mg di EPA/DHA al giorno. Non è raro vedere prescrizioni con dosaggi più alti, specialmente negli infartuati. Rispettata la quota minima, il discorso andrebbe impostato in altro modo. Ad essere importante è il rapporto Omega-3 e Omega-6 (un altro tipo di acidi grassi essenziali) che dovrebbe essere di 4:1 (massimo 5:1), mentre spesso è sbilanciato profondamente a favore degli Omega-6, che, seppur utili per la salute, quando in eccesso (quasi sempre) possono peggiorare lo stato infiammatorio. Tuttavia, anche l’eccesso di Omega-3 può essere pericoloso, sebbene sia difficilissimo da riscontrare. Superare la dose di 3000 mg al giorno può innescare effetti dannosi a carico delle membrane cellulari con stress ossidativo. Le uniche persone a rischio sono coloro le quali abusano di integratori".

In quali alimenti si trovano?

"L’ALA è presente negli alimenti di origine vegetale, in particolare nella frutta secca e nei semi oleosi. Non a caso il consumo di semi di lino, di chia, di girasole, di mandorle, noci e canapa è notevolmente aumentato negli ultimi anni. Parlando di porzioni, 10 mandorle o 3-4 noci forniscono circa 1 g di Omega-3. Per i semi, basta 1 cucchiaino. Tuttavia, come abbiamo detto, l'ALA è poco utilizzabile dal nostro corpo a causa della difficoltà a convertire questo lipide nelle forme utili. Da fonti animali come il pesce azzurro e le alghe possiamo invece ottenere DHA ed EPA. Banalmente, basta assumere del salmone o del tonno di eccellente qualità per ricaricare le nostre scorte. Eccellenti sono anche i pesci azzurri di piccola taglia, come le alici e le aringhe. Menzione speciale per le alghe, ingrediente poco utilizzato in Italia, ma ricche in Omega-3. Porzioni di 150 g di salmone, sgombro, sardine e aringhe mediamente soddisfano il fabbisogno. Siccome questi alimenti non possono essere consumati facilmente tutti i giorni (per praticità, costo, reperibilità) è diventato protocollo comune e ampiamente accettato quello di integrare gli Omega-3 in capsule".

Perché sono così importanti per la salute?

"Gli Omega-3 giocano un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento dell'organismo. Innanzitutto la loro struttura chimica rende “elastiche” le nostre cellule ed i nostri tessuti. Controllano e riducono lo stato infiammatorio del corpo. Una loro corretta e costante assunzione migliora moltissimo alcune patologie croniche e infiammatorie. Non a caso sono spesso inseriti nelle terapie cardiologiche e neurologiche di molti pazienti. Aiutano a fluidificare il sangue, riducendo la probabilità di trombosi e ictus, e a limitare l’accumulo di grasso migliorando l’intera funzionalità epatica (del fegato). Sono elementi preziosi per la salute del nostro cervello. E durante la gravidanza si sono rivelati fondamentali per un sano sviluppo del feto".