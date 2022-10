Nocciole, quali sono i suoi benefici e quante mangiarne al giorno

Le nocciole sono i frutti dell'albero del nocciolo (Corylus avellana), specie originaria dell’Asia minore e coltivata sin dall'antichità. Oggi vengono prodotte in numerose regioni italiane come Piemonte, Lazio, Campania e la Sicilia, ma il produttore principale a livello mondiale è la Turchia. Come le noci e le mandorle, è tutta la frutta secca, sono una buona fonte di vitamine, fibre, proteine nobili, sali minerali e Omega 3. Sono, quindi, un prezioso alleato della salute, ma vanno consumate con cautela. Vediamo insieme al nutrizionista Marty Fierro, quali sono i suoi benefici e quante consumarne ogni giorno.

Proprietà delle nocciole

Oltre ad essere ricche di Omega 3 (i grassi buoni noti perché capaci di abbassare i livelli di colesterolo “cattivo” e prevenire le patologie cardiovascolari), sono una buona fonte di vitamina E, potassio, calcio, fosforo, carotenoidi, flavonoidi e di proantocianine, di cui le nocciole ne hanno il più alto contenuto rispetto al resto della frutta secca. Infine, sono ricche di vitamina k e folati (meglio conosciuti come acido folico), fondamentali per la donna soprattutto in gravidanza e allattamento.

Benefici delle nocciole (e quante consumarne al giorno)

Numerosi studi hanno dimostrato che le nocciole favoriscono il buon funzionamento del sistema cardiocircolatorio, riducono infatti il colesterolo totale e quello cattivo (aumentando quello buono) e abbassano la pressione arteriosa. Essendo ricche di magnesio sono anche ottime per i crampi e dolori muscolari, contrastano l'invecchiamento grazie al buon contenuto di antiossidanti, e migliorano l’attività intestinale. A vantare proprietà vasocostrittrici anche le foglie del nocciolo, utilizzate per alleviare i sintomi delle emorroidi e delle vene varicose.

Si raccomanda un consumo giornaliero di 30 g. Non sono note condizioni che richiedono l’esclusione delle nocciole dalla dieta, fatto salvo i casi di allergia alimentare.