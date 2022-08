Fresco e dissetante, il mojito è il cocktail perfetto da gustare in estate, anche nella versione analcolica che ha una preparazione davvero semplice. Per la riuscita l'unica attenzione, come già nella ricetta con alcol, è importante però che la menta venga pestata e non frullata o aggiunta intera. Solo così, infatti, sprigionerà tutto l'aroma che caratterizza il Mojito.

Mojito analcolico: la ricetta

Ingredienti per un bicchiere di mojito analcolico:

50 ml succo di lime (circa 1 lime)

2 cucchiaini di zucchero di canna

1 rametto di menta

q.b. ghiaccio tritato

100 ml circa di acqua gassata o acqua tonica

100 ml circa di lemon soda

Per la decorazione

1 fetta lime

q.b. menta

Gli strumenti

1 Bicchiere tumbler alto oppure 1 Bicchiere da 30 cl circa

oppure 1 Bicchiere da 30 cl circa 1 Pestello oppure 1 Cucchiaio di legno

oppure 1 Cucchiaio di legno 1 tritaghiaccio oppure 1 mixer

Mojito analcolico: la preparazione

Lavare con cura sia la menta che i lime. Tagliare quindi il lime in quattro spicchi.

Mettere sul fondo del bicchiere lo zucchero di canna e aggiungere il succo di lime appena spremuto. Completare con un paio degli spicchi di lime già spremuti e il rametto di menta. Pestare con decisione in modo che la menta e il lime sprigionino il loro aroma. Se non si dispone di un pestello, si può utilizzare quale buona alternativa il manico di un cucchiaio di legno.

Tritare il ghiaccio utilizzando il tritaghiaccio oppure un frullatore o un mixer. In alternativa, mettere il ghiaccio un un canovaccio pulitissimo ripiegato almeno 4 volte, poggiare su una superficie antiurto e resistente e pestare con un pestacarne.

Il ghiaccio dovrà risultare in pezzi grossolani, così da sciogliersi subito.

Mettere il ghiaccio tritato nel bicchiere, poi procedere con l’acqua frizzante e la soda al limone in parti uguali (circa 100 ml di ognuna). Mescolate il tutto, guarnire con una fettina di lime e qualche fogliolina di menta e CIN!