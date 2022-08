Melone Cantalupo, perché fa così bene: tutti i benefici e alcune idee sfiziose per gustarlo

Tra i frutti più attesi e amati dell’estate c'è il melone. Appartenente alla famiglia delle Cucurbitacee, la stessa dei cetrioli, cocomeri, zucche e zucchine, è una pianta, dalle origini probabilmente caucasiche, che per crescere bene ha bisogno di un clima caldo con bassa umidità e terreni profondi: in Italia viene, infatti, coltivata nel Sud e i suoi frutti raccolti tra maggio e ottobre. Le varietà del frutto, in realtà, sono moltissime (circa 650) che si differenziano innanzitutto per periodo di crescita: esistono infatti i meloni invernali, giallo, bianco e verde, meno dolci e succosi ma molto rinfrescanti, e i meloni estivi più familiari come il cantalupo e il retato, entrambi profumati, dolci e succosi.

Una delle tipologie di melone estivo più diffusa e apprezzata al Sud Italia è sicuramente il cantalupo, frutto sferico dalla superficie liscia e dalla succosa polpa arancione. Il suo curioso nome deriva da un piccolo comune in provincia di Rieti, Cantalupo in Sabina: si racconta che i suoi semi, provenienti dall'Asia, furono piantati per la prima volta proprio qui tantissimi anni fa. Ma oltre ad essere così gustoso e profumato, il cantalupo presenta anche numerosi benefici per la salute. “Il melone – spiega a NapoliToday il dott. Fabio Mariniello, biologo nutrizionista - è un’ottima scelta quando si parla di frutta estiva, e si presta bene a molteplici utilizzi. Può essere un simpaticissimo antipasto servito su stuzzichini, oppure il contorno perfetto per un secondo piatto a base di prosciutto crudo magro. Chi non lo gradisce come dessert a fine pasto? Frullato con ghiaccio, cannella e menta e servito in un bicchiere gelido vi permetterà di sopportare meglio la calura pomeridiana. Ancora troppo caldo? Provate a farci dei gustosi ghiaccioli! Escluderei modalità d’assunzione quali estratti o centrifugati, che eliminerebbero la già modesta dose di fibra”.

Proprietà e benefici del Cantalupo

“A prescindere dal dove e dal come esso venga servito – spiega il dott. Mariniello -, questo frutto è un buon alleato per la nostra salute, a patto che venga utilizzato saggiamente e con moderazione. Come riportato dal database CREA, una fetta di cantalupo da 100 g apporta solo 34 calorie, essendo fatta per almeno il 90% di acqua. Risulterà quindi una valida soluzione per reintegrare liquidi e proteggersi dalla disidratazione. Tra i vari pregi, annoveriamo il contenuto il potassio, non trascurabile ed anzi, utile a controbilanciare l’apporto di sodio. La dieta occidentale è pericolosamente sbilanciata in termini di sale, per cui questa fonte di potassio può proteggere il cuore, abbassando la pressione arteriosa e prevenendo danni all’apparato vascolare. Ne gioveranno anche i vostri muscoli, poiché ridurremo il rischio di fastidiosi crampi. Il contenuto di vitamina A è interessante e contribuirà al mantenimento di una corretta funzione visiva. Non possiamo nemmeno trascurare il contenuto di vitamina C. La combinazione di queste due vitamine ha un’azione antiossidante, protettiva per le cellule, anti-aging e di supporto al sistema immunitario”.

Il melone va bene per tutti?

“In linea di massima sì, rispettando le corrette dosi. Pur avendo una bassissima densità energetica, rimane sempre un alimento da conteggiare nella propria dieta. Si presta bene, in piccole porzioni, a coloro i quali soffrono di colon irritabile. I diabetici potranno consumarlo in piccole porzioni, a patto che la dieta e la terapia siano ben bilanciate. I pazienti che soffrono di allergia al nickel possono mangiarne qualche pezzetto in fase di reintroduzione. Dunque – conclude Mariniello -, non vi resta che scegliere come utilizzarlo e concedervi dei deliziosi momenti di ristoro”.