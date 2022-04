Mela Annurca, perchè fa così bene: storia e benefici del frutto campano

La Mela Annurca (o Melannurca) Campana è l’unica mela italiana originaria del Sud Italia, un prodotto ortofrutticolo ad indicazione geografica protetta (I.G.P.), marchio d'origine che attribuisce l'Unione europea ai prodotti agricoli e alimentari con una determinata qualità e reputazione. La Annurca è facilmente riconoscibile per le sue dimensioni ridotte, la forma appiattita-rotondeggiante e leggermente asimmetrica, con picciolo corto e la buccia liscia, inoltre è caratterizzata da una polpa croccante, compatta, bianca, gradevolmente acidula e succosa, e da un’aroma unico e un profumo finissimo. Grazie alle sue proprietà apporta innumerevoli benefici alla salute, per questo è stata definita la “Regina delle mele”. Scopriamo perchè fa così bene.

La storia e le origini del nome

È presente in Campania da almeno due millenni, tradizionalmente coltivata nell'area flegrea e vesuviana. A testimoniare la sua antica presenza alle falde del Vesuvio alcuni dipinti rinvenuti nella Casa dei Cervi presso gli Scavi di Ercolano. Ma non solo, Plinio il Vecchio la cita anche nel suo Naturalis Historia collocandone il luogo di origine nell’agro-puteolano, ed appellandola "Mala Orcula" proprio per la provenienza dal territorio del lago di Averno, e dunque dai terreni intorno all'Orco, sede degli Inferi. Successivamente, nel 1583, Gian Battista della Porta nel "Pomarium", la descrive come una mela dolce dalla buccia rossa come il sangue e proveniente da Pozzuoli, chiamandola volgarmente “Orcola”. Da qui i nomi "anorcola" e poi "annorcola" utilizzati nei secoli successivi fino a giungere al 1876 quando il nome "annurca" compare ufficialmente nel Manuale di Arboricoltura del botanico napoletano G. A. Pasquale. Oggi è una coltura particolarmente diffusa nelle aree aversana, maddalonese e beneventana, giungendo anche nel nocerino, nell'Irno e sui Picentini.

I benefici della Mela Annurca

La mela annurca è ricca di polifenoli (sostanze con potere antiossidante) che, come confermato da uno studio del Dipartimento di Farmacia dell’Università “Federico II” di Napoli, si dimostrano efficaci contro calvizie e colesterolo cattivo. Infatti, sono in commercio diversi integratori alimentari a base di mela annurca che offrono tali benefici. Ma i suoi benefici non finiscono qui. Grazie all’alto contenuto di vitamine B1, B2, PP e C e di minerali quali il potassio, il ferro, il fosforo ed il manganese, ed alla ricchezza di fibre, regola le funzioni intestinali. E', inoltre, particolarmente adatta ai bambini ed agli anziani, e indicata nelle diete dei malati croncici, in particolare diabetici. Infine, il Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell'Università di Napoli Federico II ha dimostrato che la mela annurca svolge un'importante azione gastroprotettiva prevenendo l'acidità gastrica e le malattie gastrointestinali legate all'azione dei radicali liberi.

Come consumarla

La raccolta viene effettuata in autunno, ed il suo consumo si protrae fino all’inizio dell’estate. Il suo sapore dolce e gradevolmente acidulo rende la mela annurca ottima per succhi dal grande valore nutritivo. Ottimi anche i liquori ottenuti dall’infusione delle mele annurche, così come i dolci, crostate e sfogliatelle su tutti, ma anche le mitiche e tradizionali "mele cotte" al forno con miele e cannella.