Perché i lupini fanno così bene: tutti i benefici e alcune ricette per gustarli

Oggi sono consumati come aperitivo o sgranocchiati come spuntino fuori pasto, un tempo rappresentavano uno degli alimenti base delle aree piu? povere del nostro Paese. Ma esattamente cosa sono i lupini? Sono dei legumi, più precisamente i semi della pianta di Lupinus, una leguminosa appartenente alle Fabaceae o Papilionacee, la stessa di altri legumi come fagioli, ceci e lenticchie. Esistono tre varietà principali: il lupino bianco (lupinus albus) è quello che viene coltivato in Italia, il lupino blu o azzurro e il lupino giallo, poco adatti ai nostri climi. Sono legumi molto versatili in cucina e ricchi di importanti proprietà per l’organismo. Alcune ricerche hanno dimostrato che sono in grado di contrastare l’accumulo di glucosio nel sangue, per questo adatti a chi soffre di diabete. Inoltre, grazie alla presenza di steroli vegetali, sono anche capaci di ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” (Ldl) nel sangue. Ma i suoi benefici non finiscono qui. Scopriamoli insieme al dott., biologo nutrizionista, Marty Fierro, che ci ha svelato anche alcune sfiziose ricette per gustarli.

PROPRIETA' E BENEFICI DEI LUPINI:

sono ricchi di proteine vegetali;

hanno un basso indice glicemico;

sono altamente digeribili;

sono ricchi di fibre quindi utili per migliorare il transito intestinale;

favoriscono il senso di sazietà, quindi adatti a chi segue una dieta ipocalorica;

migliorano la flora batterica e il funzionamento del sistema immunitario;

sono ricchidi di sali minerali quali potassio, ferro e manganeio oltre a contenere vitamina B1;

contengono acidi grassi omega 3 e omega 6, e per questo sono un toccasana per chi soffre di colestetolo alto o ipertensione;

sono altamente energizzanti.

TRE RICETTE CON I LUPINI:

1) Fierro Polpette di lupini

Iniziate sgusciando i lupini e successivamente passateli in un mixer per ottenere una purea.Trasferite la purea in una ciotolina assieme all’uovo, formaggio, timo, sale, pangrattato ed impastate. Aggiungete quindi il pancarré a pezzetti ed amalgamate. Adesso formate tante piccole polpette. Infornate 180° per 20 minuti.

2) Hamburger di lupini

Sciacquate bene i lupini sotto l'acqua corrente, sbucciateli e metteteli nel mixer insieme alle patate lesse, un uovo, un pizzico di curcuma sale e pepe. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, tritate al coltello gli spinaci e uniteli, mescolando con un cucchiaio. Unite pangrattato quanto basta, otterrete un composto lavorabile con le mani, formate dei burger. Cuoceteli in padella con un filo di olio finché sono risultano dorati da entrambi i lati.

3) Farinata di lupini

Versate la farina di lupini in una ciotola capiente, unite l’acqua, l’olio e il sale. Mescolate con una frusta, evitando di formare grumi. Dovrà risultare una pastella liscia ed omogenea. Ungete con due cucchiai di olio una teglia da forno e scaldatela nel forno caldo a 200° per un paio di minuti. Versate sulla teglia la pastella di farina di lupini, decorate con aghi di rosmarino ed infornate a 200° per circa 20 minuti. La superficie dovrà risultare ben dorata. Sfornate e servite subito con una spolverata di pepe macinato fresco.