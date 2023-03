La liquirizia combatte il reflusso e aiuta a perdere peso

Conosciuta sin dall?antichità per le sue innumerevoli proprietà, la liquirizia è tra gli alimenti più consumati al mondo. Si tratta della radice di una pianta (che cresce spontaneamente nel bacino del Mediterraneo e in alcune regioni dell?Asia e dell?America) chiamata Glycyrrhiza glabra ed appartenente alla famiglia delle Fabaceae, ovvero delle leguminose, la stessa di fagioli, ceci e piselli. Grazie al suo principio attivo (la glicirrizina), la liquirizia svolge un importante azione antinfiammatoria e antivirale. Inoltre, rappresenta una discreta fonte di vitamina B1, B2, B3, B5 e e di sali minerali importanti, come calcio, colina, ferro, fosforo, magnesio, potassio, silicio, selenio e zinco. Non solo, questa radice è anche un ottimo concentrato di fitonutrienti essenziali (dal fenolo al timolo alla quercetina, solo per fare alcuni esempi), che svolgono un'importante azione antiossidante (combattono cioè l'azione dei radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento delle cellule). La liquirizia viene consumata in diversi modi: masticando la radice intera, sottoforma di caramelle (che piacciono tanto ai bambini), sorseggiando i decotti e gli infusi nei quali la radice viene spezzata. Ma scopriamo, insieme al nutrizionista Marty Fierro, quali sono tutti i benefici che apporta alla salute il suo consumo.

I benefici della liquirizia

Combatte il reflusso gastroesofageo

Mangiare liquirizia aiutare a prevenire disturbi numerosi dell?apparato gastrointestinale come aerofagia, digestione lenta, stitichezza, gastriti e ulcere gastro-duodenali.

Combatte il mal di gola

Masticare liquirizia aiuta a spegnere le infiammazione che colpiscono gola e bocca, dall?herpes al mal di gola).

Combatte i dolori

La liquirizia, avendo numerose proprietà infiammatorie, aiuta a combatter i dolori, e sembra potenzialmente efficace anche nel trattamento di artrite reumatoide.

Previene le carie dentali

La liquirizia si è rivelata efficace anche nell?ambito della prevenzione e del trattamento della carie dentale e della gengivite. Infatti, avendo effetti protettivi antibatterici, gli estratti di radice di liquirizia sono molto utilizzati nella produzione di collutori e dentifrici.

Combatte l?insonnia

Consumare tisane a base di liquirizia contrastare l?insonnia. Questo effetto è legato soprattutto alla regolazione degli zuccheri che sono presenti nel sangue.

Alza la pressione

La liquirizia risulta molto utile in caso di ipotensione arteriosa, quando la pressione del sangue è molto più bassa rispetto ai valori considerati normali.

Aiuta a dimagrire

Grazie ai flavonoidi antiossidanti che fermano la produzione di grasso, aiuta chi sta cercando di ridurre il suo peso corporeo.

Migliora i sintomi della menopausa

E? spesso consigliata come integratore naturale per migliorare i sintomi della menopausa, in particolare le vampate di calore, nonché l'osteoporosi, grazie ai sui effetti benefici sullo scheletro.

Le controindicazioni

E? sempre raccomandato un consumo moderato (50g al giorno) e mai eccessivo della liquirizia. Devono prestare particolare attenzione all?assunzione di questa radice le donne che assumono farmaci anticoncezionali oppure che sono in gravidanza o allattamento, chi soffre di sindrome premestruale o di insufficienze epatiche oppure renali. Infine, consumare liquirizia regolarmente non risulta indicato per le persone che soffrono di ipertensione.