Il latte di Agerola fa bene: i risultati di uno studio

Le specifiche proprietà del latte prodotto dai bovini di razza Agerolese sono state oggetto di una pubblicazione della prestigiosa rivista a diffusione internazionale Animals.

Lo studio, in particolare, ha riguardato le caratteristiche genetiche del latte del TGA Agerolese ed è stato coordinato dal gruppo di ricerca Genenvet, laboratorio di Genetica Veterinaria del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, di cui è responsabile il professore Vincenzo Peretti. Responsabile scientifica dello studio Anna Ciotola.

La ricerca ha evidenziato che nella popolazione bovina agerolese sono diffusi dei corredi genetici associati ad alti contenuti di grasso e ad una ottima resa casearia e che l'allele A2 della beta caseina può avere effetti benefici sulla salute: "Siamo soddisfatti per aver contribuito ad uno studio che ha fatto emergere risultati importanti per la nostra biodiversità zootecnica - commenta Giosué De Simone, presidente del Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop che ha finanziato la ricerca - riteniamo necessario fare la nostra parte contribuendo a ricerche scientifiche importanti per la conoscenza della caratteristiche del latte dei bovini agerolesi e del Provolone del Monaco che da esso deriva".