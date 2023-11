Beve integratore e finisce in ospedale. Cosa sono i prodotti alcalinizzanti e quali sono i rischi?

A Napoli un bambino di sei anni ha ingerito un integratore alimentare ed è stato ricoverato in codice rosso al Pronto soccorso del Santobono. Il piccolo ha riportato gravi ustioni alla gola e allo stomaco dopo avere bevuto “Alka Water Plus”, un integratore dalla Vivere Alcalino. Il risultato delle analisi cui è stato sottoposto il piccolo è stato spedito al Centro antiveleni di Pavia per ulteriori accertamenti, mentre l'integratore è stato bloccato e richiamato dal mercato in tutt’Italia. La notizia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli integratori alimentari, specialmente quelli destinati ai bambini. Cosa è accaduto al piccolo? Cosa sono gli integratori alcalinizzanti (come AKa Water Plus) e quali sono i rischi? Ne abbiamo parlato con il nutrizionista Fabio Mariniello.

Cosa è accaduto?

“L’integratore in questione - spiega a NapoliToday il dott. Mariniello - aveva il "nobile" e "futile" scopo di alcalinizzare l’acqua da bere, al fine di migliorare la longevità e migliorare lo stato di salute complessivo. L’integratore andava sciolto in acqua abbondante e non ingerito così com’è venduto. L’ovvia conseguenza è stata che il piccolo dopo averlo ingerito è sfinito in ospedale". "Purtroppo - continua - agli utenti comuni mancano tanto le nozioni di chimica di base, quanto quelle avanzate. L’argomento "acidi e basi" non è facile da comprendere, e quasi nessuno si preoccupa di capire come funziona un sistema acido base, e le belle parole di un presunto dottore divengono motivo di idolatria. I ciarlatani che vendono le loro idee e relativi prodotti, millantando benefici per la salute, dovrebbero ricordarselo. Stanno ingannando la fiducia di pazienti che si fidano di loro".

Il prodotto "incriminato"

"Il prodotto in questione - spiega il nutrizionista -, oltre ad avere un costo notevole, presenta un pH di 14, ovvero il massimo livello di basicità (su una scala che va da 0 a 14). Se non diluito adeguatamente, arreca danni non dissimili a quelli di un acido, ovvero ustioni. L’effetto è estremamente simile, poiché le cellule delle mucose, rivestite di un film liquido, reagiranno violentemente con le basi presenti nel prodotto (e reagirebbero in modo altrettanto violento con un acido). Il suo contenuto di idrossido di potassio lo rende un pericolo. Non serve essere scienziati per capire che sia rischioso utilizzarlo. Su Wikipedia questo composto viene anche definito potassa caustica, con proprietà nocive e corrosive. Ricordo che lo stesso composto viene utilizzato per produrre detersivi, batterie e diversi altri prodotti chimici".

La poca chiarezza del bugiardino

"Sembra che il problema - aggiunge Mariniello - sia ad imputare alla poca chiarezza delle istruzioni sul bugiardino e sulla confezione. Io oserei essere un poco più aggressivo. Bisogna smettere di mettere in commercio prodotti basati sul nulla. Bisognerebbe introdurre dei paletti sperimentali basati sulle evidenze, senza i quali non possono essere immessi in commercio. In alternativa, è necessario un banner di pericolo, come quello presente sui pacchetti di sigarette, dove si enuncia chiaramente: "Effetti sulla salute di esito dubbio non comprovati da evidenze numericamente consistenti".

Cosa sono i prodotti alcalinizzanti?

"Le mode d’oltre oceano non finiscono mai e questa faccenda del rendere basica l’acqua si trascina da parecchio. Temo che all’Università della "Scienza dell Fuffa" non insegnino il concetto di soluzione tampone e di neutralizzazione acido-base, tantomeno approccino alla fisiologia umana di cuore, polmoni, reni e apparato gastroenterico. I prodotti alcalini dovrebbero spostare il pH dell’acqua da quello normale (a norma di legge) verso uno più basico (sinonimo di alcalino), migliorando lo stato di salute e proteggendo il corpo da ipotetiche e future malattie".

Ma funzionano?

"No, e vi spiego perché. Il nostro corpo è già progettato per modificare e gestire il pH, sia dell’apparato gastroenterico che dei suoi fluidi. Lo stomaco è in grado di secernere acido cloridrico ed al tempo stesso ioni bicarbonato per limitare l’acidità gastrica a livello delle mucose. In un soggetto sano, il meccanismo è perfetto, finemente controllato. Successivamente nell’intestino, il cibo parzialmente digerito va in contro ad una naturale alcalinizzazione per mezzo dei succhi pancreatici, epatici ed enterici. Il contenuto dello stomaco entrerà già in contatto con composti alcalinizzanti. Il pH dello stomaco non è adatto alle successive fasi della digestione ed il corpo è progettato per adeguare il processo alle sue necessità fisiologiche. State spendendo soldi per delle funzioni biologiche che il vostro corpo fa gratis e tendenzialmente bene. Vi hanno innescato una fobia e vi spingono a comprare prodotti inutili facendo leva sull’ansia di ammalarsi. Oltre alla capacità di gestione del pH gastroenterico, per mezzo della respirazione e del lavoro incessante dei reni, il nostro corpo eccelle anche nel controllo del pH sanguigno. Si leggono assurdità mostruose in giro sull’acidosi dei tessuti".

Come mai vengono venduti?

“Perché in Italia è relativamente facile ottenere l’autorizzazione a mettere in commercio gli integratori. Discorso ben diverso per i farmaci, che seguono un iter rigidissimo, feroce e con raccolta di dati anche a distanza di anni dalla commercializzazione".

L'incidente era evitabile?

"Decisamente sì, considerando che sul sito si trova la seguente dicitura: “Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Non utilizzare il prodotto tal quale perché caustico accertandosi pure che non rimangano gocce sul bordo della bottiglia. In caso di contatto con occhi, mucose e ferite, sciacquare abbondantemente”.

Quali raccomandazioni per i consumatori?

"Se volete comprare un prodotto - conclude Mariniello -, informatevi prima da un medico o da un nutrizionista competente. Consultate più di una fonte. Il metodo scientifico si basa sulle evidenze, ma che abbiano una validità statistica. Studi su topi o con campioni piccolissimi di esseri umani hanno validità quasi nulla. Anche a tempo perso, approfondite la biologia del corpo umano, ponendovi delle domande su quello che fate, su come funzionate. Studiate da libri canonici, non dal Blog di un Guru che vuole vendervi la soluzione per tutti i mali".