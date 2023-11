Funghi, un toccasana per cuore e cervello: tutti i benefici

Che siano freschi, secchi, sottolio o surgelati, sono una prelibatezza della tavola autunnale. Un alimento versatile in cucina, e facilmente reperibile, con cui si possono preparare i piatti più diversi: dai risotti alla pasta fresca, dalle lasagne ai contorni per carne o formaggio. Vengono apprezzati anche fritti, arrostiti o crudi in aggiunta a ricche insalate. Il regno dei funghi conta ben oltre 38.000 varietà in tutto il mondo. Tra le varietà che maggiormente arrivano sulle nostre tavole ci sono i funghi porcini, champignon, cardoncelli, gallinacci e chiodini, ognuno con le proprie caratteristiche, sapore e abbinamento ideale. Non sono solo buoni, i fughi sono anche particolarmente ricchi di sostanze nutritive e rappresentano un toccasana per la salute delle ossa, del sistema immunitario e cardiovascolare. Sono, inoltre, alimenti ipocalorici (20/26 Kcl per 100 gr), quindi indicati per chi segue una dieta povera di grassi. Ma scopriamo tutte le proprietà e i benefici dei funghi insieme al nutrizionista Marty Fierro.

Proprietà e benefici dei funghi

I funghi sono composti per il 90% di acqua, ed hanno un’eccellente azione remineralizzante: sono infatti ricchi di minerali, in particolare fosforo, potassio, selenio e magnesio. Apportano all’organismo rame e selenio che svolgono un’azione antiossidante combattendo l’invecchiamento. E vantano un buon contenuto di vitamine del gruppo B, in particolare vitamina B2 e B3, fondamentali per il metabolismo di grassi, zuccheri e proteine e per mantenere in salute il sistema nervoso, e di vitamina D, che aiuta ad assimilare il calcio, indispensabile per avere ossa forti e prevenire l’osteoporosi. Infine, forniscono carboidrati che danno energia. Sono considerati un toccasana per il sistema cardiovascolare, poiché favoriscono l’ossigenazione del sangue e abbassano i livelli di colesterolo, riducendo il rischio cardiovascolare. Rafforzano le difese immunitarie, per questo i nutrizionisti ne consigliano l’assunzione soprattutto durante il cambio di stagione tra estate autunno, quando abbondano anche in natura, per sostenere le difese e l'organismo a difendersi meglio dagli attacchi patogeni. A vantare maggiori proprietà nutrizionali sono i funghi freschi rispetto a quelli coltivati, che però sono più sicuri dal rischio di intossicazioni.

Meglio cotti o crudi?

Sebbene si possa pensare che la cottura elimini la maggior parte delle vitamine e dei minerali, non è cosi. A quanto pare i funghi bolliti forniscono maggiori antiossidanti rispetto ai funghi consumati crudi. Tuttavia, se bollire i funghi aumenta le proprietà antiossidanti, può anche eliminare parte del loro contenuto di vitamina C. Questo perché la vitamina C viene rapidamente distrutta quando viene esposta al calore dell'acqua bollente. Detto questo, non tutti i funghi si possono consumare crudi, alcune varietà contengono sostanze tossiche o possono essere difficili da digerire, a meno che non vengano correttamente preparate. Quindi è bene fare sempre molta attenzione nella scelta della tipologia e nella preparazione.

Controindicazioni

Un consumo eccessivo di funghi è sconsigliato a chi ha problemi digestivi poiché contengono la micosina che può renderli indigesti. Inoltre, sono sconsigliati a chi soffre di calcoli renali, gotta, malattie dell'apparato circolatorio, e ai bambini al di sotto dei 12 anni.