I 6 frutti esotici che prevengono l’infarto

Non basta evitare il fumo, gli eccessi di alcol e la sedentarietà. Per prevenire le malattie cardiovascolari è fondamentale anche avere uno stie di vita sano e un’alimentazione corretta. Sono molti i cibi alleati della salute del nostro apparato cardiovascolare: tra questi la frutta e la verdura fresca, i legumi, i cerali integrali, la frutta secca, il pesce (in particolare quello azzurro), cioccolato purché fondente, l’aceto di mele e l’olio extravergine di oliva. Ma per mantenere giovane e forte il nostro cuore e tutto il sistema cardiovascolare, posso aiutarci anche alcuni frutti esotici. Vediamo quali insieme al nutrizionista Marty Fierro.

L’avocado

E’ tra i frutti esotici più buoni e gustosi che la natura abbia prodotto. E’ un’ottima fonte di calcio, potassio, fibre e grassi monoinsaturi, ed apporta numerosi benefici alla salute. Un consumo regolare contrasta il diabete, e favorisce la riduzione del colesterolo cattivo e trigliceridi, riducendo il rischio di infarto. ed è molto utile per la salute dei capelli, degli occhi e del cervello.