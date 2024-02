Sostanza naturale contrasta il decadimento cognitivo e salva i neuroni

Infiammazioni, processi ossidativi e danni vascolari inducono i processi neurodegenerativi che si portano al declino cognitivo. Tra le armi che rientrano nella lotta intrapresa dall'organismo per resistere c'è la Pea.

La Pea

Pea è una parola inglese che vuol dire pisello. Acronimo di palmitoiletanolamide, è una molecola presente naturalmente negli esseri viventi, sia animali che vegetali, conosciuta fin dal 1957. A chiarirne il funzionamento è stata nel 1993 il premio Nobel italiano Rita Levi Montalcini.

In estrema sintesi ha un ruolo fondamentale nel ripristinare l'equilibrio e prevenire ulteriori danni cellulari e anche nel controllo del dolore. Le ricerche infatti dicono che non solo protegge i neuroni ma ne allunga la vita e aiuta aree delicatissime come l'ippocampo a generarne di nuovi, migliorando le funzioni cognitive: capacità di apprendere e ricordare e parlare. Per questo, per i ricercatori la Pea potrà essere uno degli integratori più validi per aiutare il cervello a restare funzionante e performante.

Oggi la Pea è già utilizzata come integratore per le sue doti antinfiammatorie e analgesiche e appositi studi clinici indicano che terapie che associano questa molecola ai farmaci tradizionali si mostrano in grado di ridurre i sintomi psicotici e maniacali senza pesanti effetti collaterali.

Dove si trova la Pea

La Pea è presente naturalmente in alcuni alimenti di cui sono già note le proprietà antinfiammatorie tra cui piselli, tra le miniere di acido folico e sali minerali; pomodori che prendono dal licopene il colore rosso; uova, ricche di Omega3; soia.

I ricercatori sono al lavoro su questo fronte per realizzare integratori e farmaci che aiutino a prevenire e contenere i disturbi neurodegenerativi.