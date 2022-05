Effetto yo-yo: come contrastarlo per restare magri per sempre

L’ "effetto yo-yo" (o "effetto fisarmonica") è l'oscillazione di peso, anche molto consistente, che si verifica in coloto che ripetono diete ipocaloriche molto restrittive, alternate a periodi di regime libero e, talvolta, incontrollato. In pratica si dimagrisce durante la dieta, ma subito dopo si riprendono subito tutti i chili persi, e anche qualcuno in più. Si sale e si scende, proprio come uno yo-yo. Ma cosa c’è all’origine di questo effetto? Come impatta sul metabolismo? E come combatterlo? Ne abbiamo parlato con la dott.ssa, biologa nutrizionista, Daniela Vitiello.

Dott.ssa, cosa causa l’effetto yo-yo?

“Alla base c'è sempre la privazione di qualche alimento. L'esempio "più di moda" è l'eliminazione di pane e pasta. In questo modo si ha l’impressione che "pane e pasta" facciamo poi ingrassare una volta reintrodotti”.

A quali conseguenze sul metabolimo può portare l’effetto yo-yo?

“Sicuramente ne risente. Il nostro organismo è programmato per essere conservatore. Con l'effetto yo-yo si rischia di avere un blocco metabolico, poiché il metabolismo, durante la dieta, rallenta, ovvero tende a conservare le riserve di grasso e a bruciare di meno per risparmiare energia (proveniente dagli alimenti) e, appena si ricomincia a mangiare normalmente, riprende velocità e trasforma quelle riserve in adipe (grasso). Inoltre, questo effetto rende sempre più difficile dimagrire in futuro”.

Come evitare l’effetto yo-yo? Esistono delle strategie efficaci?

“Per evitare l'effetto yo-yo bisogna cambiare le proprie abitudini alimentari e stili di vita. Non bisogna ricordarsi di perdere peso in procinto dell'estate adottandodiete drastiche, ma occorre avere una certa regolarità tutto l'anno, facendo attività fisica e seguendo una corretta alimentazione. Il regime alimentare non deve essere fatto di privazioni, perché questo tipo di dieta, oltre ad apportare carenze alimentari, è anche molto difficile da seguire. Lo stato di astinenza può, infatti, indurre all'interruzione immediatamente della dieta. Con ‘privazioni’ non intendo togliere pane e pasta, ma dolciumi, bibite gassate, alcolici e aperitivi, junk food ecc”.

Quali consigli dare a chi sta cercando di perdere peso, ma non riesce a causa dell’effetto yo-yo?

“Sicuramente di rivolgersi a un professionista del settore e non ricorre al 'fai da te', ne tantomeno a chi promette false illusioni. Anche fare attività fisica è un valido aiuto per il corpo e per la mente. La capacità di perdere peso dipende solo da noi stessi, dalla nostra forza di volontà e dal nostro stato psicologico. Come dice sempre un collega "Chi ti stressa, ti ingrassa”. Il cortisolo, l'ormone che produciamo ogni volta che subiamo sollecitazioni, ci fa apparire gonfi, aumenta il grasso e riduce il muscolo. Prima di eliminare pasta e pane, eliminate i rompicoglioni".