Io non esisto: gli effetti dei disturbi alimentari in una mostra fotografica voluta dall'Associazione Ananke

Ananke è una fondazione di carattere nazionale, presieduta da Alberto Pozzoli, che da anni lavora nel campo dei disturbi alimentari sul doppio fronte dell'aiuto e sostegno e dell'informazione e prevenzione. "Abbiamo messo in campo molte attività di comunicazione, di divulgazione e di informazione, destinate soprattutto alle famiglie ma non solo - spiega infatti il vicepresidente dell'associazione, il napoletano Alessandro Raggi - il nostro obiettivo è divulgare quanto più possibile le informazioni corrette e le buone pratiche per ridurre il numero di morti provocate dai disturbi dell'alimentazione, ancora drammaticamente alto: per i giovani costituiscono la seconda causa di morte, dopo gli incidenti stradali. Per questo occuparsi di disturbi del comportamento alimentare oggi è una delle battaglie più importanti".

Io non esisto

Tra le ultime iniziative la mostra fotografica itinerante “Io non esisto”, in tour nelle regioni italiane, tra poco anche in Campania. “Il fotografo Marconi - spiega Raggi - con i suoi scatti mostra la sofferenza di pazienti ed ex pazienti con disturbi del comportamento alimentare, delle loro famiglie e anche degli operatori sanitari. L'obiettivo è far capire che dietro i numeri, dietro le statistiche, ci sono persone".

La mostra, totalmente autofinanziata, sostenuta dalla fondazione e dal lavoro di tanti volontari (fotografo compreso), è stata già a palazzo Pirelli, dove è intervenuta anche l’attrice Ambra Angiolini: "ci è stata molto vicina nel nostro lavoro di comunicazione", dice Raggi.