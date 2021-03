Panchina lilla per sostenere chi non ce la fa

Il 15 marzo ricorre la Giornata nazionale del fiocchetto lilla: il suo obiettivo è sensibilizzare sul tema dei disturbi del comportamento alimentare. Definitio con l'acronimo Dca, i disturbi del comportamento alimentare comprendono anoressia, bulimia, binge eating, obesità, e molte altre forme di relazione "non sana" nei confronti del cibo.

In Italia sono circa 3 milioni le persone, quasi tutti giovani, che soffrono di Dca, fenomeno spesso sottovalutato sia da chi ne soffre che dai familiari, che costituisce una vera e propria epidemia sociale: il 95,9% sono donne, il 4,1% uomini.

Che significa soffrire di Dca

Soffrire di un Dca., oltre alle conseguenze negative sul piano organico, comporta effetti importanti anche sotto l'aspetto sociale della persona, limitandone le capacità relazionali, lavorative e sociali. Spesso, inoltre, il disturbo alimentare è associato ad altre patologie di carattere psichiatrico e il dato più triste è che solo una piccola percentuale di chi è affetto da tali disturbi riesce a chiedere aiuto.

L'iniziativa a Napoli

A Napoli, stamane, per iniziativa del Comune in collaborazione con l’Associazione "Mollichina contro i D.C.A.”, rappresentata da Angela Russo, è stata dipinta di lilla la panchina di piazza Crocelle ai Mannesi, nel quartiere di Forcella .

“Nella situazione attuale, le restrizioni per fronteggiare il COVID-19" hanno detto gli Assessori alla salute Lucia Francesca Menna, ai giovani Alessandra Clemente e al decoro e arredo urbano Luigi Felaco "stanno aumentando ansia e stress, influenzando, in negativo, lo stato psicofisico dell’individuo, soprattutto di giovani e adolescenti. Per questo l’Amministrazione ha voluto trasmettere un chiaro messaggio alle persone che soffrono di disturbi del comportamento alimentare, affinché non si sentano sole e non smettano di chiedere l’aiuto e il sostegno necessari.”