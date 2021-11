Dukan, la dieta che fa dimagrire velocemente e consente di mantenere il peso forma a lungo termine

La Dieta Dukan è stata inventata dal medico nutrizionista francese Pierre Dukan, da cui prende il nome. Diventata famosa tra il 2011-2012, in seguito dimagrimento di alcune celebrità come Kate Middelton e Jennifer Lopez, è un regime alimentare che promette una perdita di peso veloce, con mantenimento del peso raggiunto a lungo termine, e senza limitazioni nelle quantità degli alimenti proposti. La Dukan ha lo scopo di innescare il meccanismo della lipolisi (un processo dell'organismo che decompone i lipidi ingeriti o immagazzinati nel tessuto adiposo) attraverso l'assunzione di molte proteine e lo scarso apporto di carboidrati. Basandosi su uno schema rigido che prevede l’introduzione di pochi carboidrati privilegiando al contrario, soprattutto nelle prime fasi, il consumo di proteine, consente di dimagrirr velocemente. Ma non è una dieta adatta a tutti. Della Dukan ne abbiamo parlato con la dott.ssa, biologa nutrizionista, Daniela Vitiello, che ci ha spiegato quali sono le fasi che prevede questo regime alimentare, quanto deve durare e a quali soggetti è sconsigliato? C

Dott.ssa Vitiello, cos’è la dieta Dukan e su quali principi si basa?

"E’ un tipo di regime alimentare basato sul consumo di 100 alimenti, 72 di origine vegetale e 28 di origine animale, quindi a prevalenza di consumo proteico e povero di carboidrati e grassi. Permette la perdita di peso preservando la massa muscolare a discapito dei depositi di grasso. Fondamentale è il bilanciamento dei nutrienti, che varia nel corso delle fasi, quattro per l'esattezza, che prevedono durata e bilanciamento diversi a seconda delle singole esigenze. Regola sempre valida è, però, la moderazione".

Qual è lo schema alimentare della dieta?

“La Dukan si basa su 4 fasi: 2 per perdere peso e 2 per stabilizzarlo.

1. Fase di attacco (durata variabile dai 3 ai 7 giorni): è possibile consumare alimenti a base di proteine (carne, pesce, seitan, tofu e latticini magri).

2. Fase crociera: oltre agli alimenti della fase precedente si aggiungono le verdure. In questa fase di crociera della dieta Dukan si alternano giorni con sole proteine a giorni di proteine e verdure.

3. Fase di consolidamento: si introducono altri alimenti come frutta, pane integrale, formaggio, farinacei e un pasto libero. Ma un giorno a settimana si mangiano solo proteine.

4. Fase di stabilizzazione: si torna a un regime alimentare normale, senza alcuna limitazione particolare se non qualche regola da seguire (come limitare il sale, bere molta acqua e fare attività fisica regolare)”.

Quali cibi predilige e quali cibi riduce/vieta?

“Predilige cibi proteici sia di origine animali che vegetali, poche fonti lipidiche e scarsa presenza di carboidrati”.

4) Per chi è sconsigliata?

“E’ sconsigliata per le donne in gravidanza o allattamento, e a persone con patologie a carico dei reni o altre malattie più o meno gravi”.

5) Esistono delle controindicazioni?

“È un regime alimentare che può dare delle carenze nutrizionali, se queste non vengono ben integrate con gli integratori. A lungo termine potrebbe limitare la funzionalità intestinale causando stipsi più o meno severa. Sul fatto che sia un regime iperproteico e che potrebbe causare danni ai reni ho i miei dubbi. Non è una certezza. Il condizionale è d’obbligo!”.

6) Quindi quanto deve dovrebbe questa dieta?

“Ogni fase ha una sua durata, dipende dal peso che bisogna perdere e dal mantenimento del proprio peso ideale. Ma il quesito è un altro: "Per quanto tempo una persona deve rinunciare un alimento pensando che “faccia ingrassare?”.