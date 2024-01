Diabete: presto sul mercato il cioccolato all'insulina. Come funziona

L'hanno definita insulina orale o, meglio ancora, intelligente, perché capace di raggiungere l'organo di destinazione, cioè il fegato, in maniera non solo veloce ma anche pratica, efficace e indolore, perché non deve essere iniettata: basterà ingerire un cubetto di cioccolato e a fare il resto del lavoro penseranno dei nanovettori, particelle infinitesimali che sanno esattamente dove andare.

La scoperta, pubblicata su Nature Nanotechnology, è il frutto di un lungo studio internazionale che vede in prima fila la UiT Norway's Arctic University e l'Università di Sidney e la notizia è stata ripresa da agenzie internazionali come Adnkronos. Sono oltre 420milioni i pazienti con diabete nel mondo, di cui 70 milioni ogni giorno devono assumere insulina attraverso iniezioni o microinfusori.

Come funziona il nuovo farmaco

Fino ad oggi l'insulina non poteva essere assunta per via orale perché non si riusciva a proteggerla dall'attacco degli acidi dello stomaco. I ricercatori sono però riusciti a mettere a punto uno speciale rivestimento che può essere rimosso solo da enzimi che sono presenti nel fegato e si attivano esclusivamente quando salgono i livelli di zucchero.

Il farmaco si basa quindi su un meccanismo che consente non solo di eliminare aghi e iniezioni, ma anche di ridurre gli effetti collaterali dell'insulina sugli altri organi e di controllarne biologicamente il livelli.

Se l'iter della sperimentazione proseguirà senza intoppi, il nuovo farmaco sarà pronto per il mercato nel giro di 2 o 3 anni, quindi tra il 2026 e il 2027.