Perchè il crescione è l'alimento più salutare al mondo

Il consumo di verdura e frutta è la base di un’alimentazione sana ed equilibrata. Secondo le Linee Guida Italiane per una Corretta Alimentazione sia i bambini che gli adulti dovrebbero consumare 400 gr di frutta e verdura (=5 porzioni) ogni giorno. Questa indicazione rappresenta il quantitativo minimo per prevenire malattie croniche, migliorare le funzioni immunitaria e circolatoria, e prevenire e/o ridurre di alcune carenze di vitamine e sali minerali.

Il crescione è primo nella lista dei 41 frutti e verdure più salutari al mondo. Si tratta di una pianta acquatica perenne appartenente alla famiglia delle Brassicaceae. Le sue foglie verdi dal gusto pepato sono utilizzate sin da tempi antichi sia in cucina che a scopo medicinale. Sono infatti ricche di ferro, calcio, e vitamine A e C, oltre che di minerali e antiossidanti. Bastano 100 gr per coprire la maggior parte del fabbisogno giornaliero di vitamina C: contengono infatti una quantità maggiore dell'arancia e del limone, rendendolo l'alimento immunostimolante per eccellenza. Scopriamo tutti i benefici di questo supefood insieme al nutrizionista Marty Fierro.

Benefici del crescione

Il consumo regolare del crescione aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari (perchè in grado di depurare il sangue) e l’anemia, ma anche i disturbi dell’apparato digestivo e bronchiale. Previene il cancro, grazie alla gluconasturtiina (convertita nell’organismo in una molecola dalle proprietà antitumorali). E grazie all'alto contenuto di vitamina K aiuta a previene i danni alle cellule del cervello: gli antichi greci, persiani e romani lo impiegavano infatti per potenziare l’intelletto. Il calcio, il potassio e il magnesio, invece, assicurano ossa sane e proteggono dall’osteoposrosi. Questa verdura è anche un importante fonte di antiossidanti, sostanze chimiche che rallentano o prevengono l’invecchiamento cellulare. Infine, il crescione è fortemente indicato per alleviare la tosse, i reumatismi e le spossatezze. Il consumo del crescione e' sconsigliato in caso di ulcere gastrointestinali e di malattie renali.

Come consumarlo

Il crescione è una verdura molto versatile da poter utilizzare in tantissime ricette. Può essere consumato crudo nelle insalate oppure sbollentato o cotto al vapore per insaporire minestre e zuppe. Può accompagnare sia la carne, che il pesce che i formaggi, oppure cotto in pastella o fritto.