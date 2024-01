6 trucchi per perdere peso (e tornare in forma) dopo le feste

Durante le vacanze natalizie è praticamente impossibile resistere a golosità sia dolci che salate. Il risultato è un inevitabile aumento di peso, anche perché si tende a muoversi di meno. Secondo i dati ISTAT, il peso degli italiani aumenta in media di 3 chili rispetto all’inizio del periodo festivo. Ad essere responsabili le grandi abbuffate durante pranzi e cenoni ma anche la cattiva abitudine di mangiucchiare durante l’intero arco della giornata. Ma niente paura, recuperare la forma fisica perduta non è poi così difficile. La prima cosa da fare è tornare a una dieta sana ed equilibrata che depuri il corpo dalle tossine accumulate, mettendo da parte diete drastiche e squilibrate, che sono solo dannose per l’organismo. Il nutrizionista Marty Fierro ci svela 6 semplici trucchetti per tornare in forma in maniera corretta e con risultati duraturi.

1 Bere almeno 2 litri di acqua al giorno

Bere acqua in abbondanza è fondamentale per perdere peso, poiché: favorisce i processi digestivi aiutano a scomporre il cibo in modo che il corpo possa assorbirne i nutrienti; favorisce il senso di sazietà (in particolare bere due bicchieri d’acqua prima di iniziare a mangiare e idratarsi tra una portata e l’altra, crea un aumento di volume nello stomaco e portando così a mangiare di meno); favorisce la peristalsi, il processo legato allo svuotamento dell’intestino.

2 Segui una dieta sana ed equilibrata

Consuma più cereali, legumi, verdura e frutta di stagione, riduci i grassi, gli zuccheri, ed elimina gli alcolici Frutta e verdura di stagione non devono mai mancare nelle settimane che seguono le festività, poiché, essendo ricche di acqua e vitamine sono fondamentali con combattere la ritenzione idrica post-feste.

3 Non saltare mai i pasti principali

Nell’arco della giornata cerca di consumare 3 pasti principali e 2 spuntini, così da mangiare 5 volte al giorno ogni 3 ore. In questo modo aumenterai il metabolismo e smaltirai più velocemente i chili accumulati.

4 Sostituisci il sale con le spezie

Il sale trattiene i liquidi. Dopo le festività si ha l’esigenza di eliminare quelli in eccesso, per cui, meno sale si usa, meglio è. Puoi sostituirlo con spezie come la curcuma, lo zenzero, il curry, il pepe, lo zafferano, il cumino, la paprika, che non solo danno sapidità al piatto ma fungono anche da vere e proprie medicine naturali, ricche di proprietà curative, antidolorifiche e antibatteriche.

5 Pratica una regolare attività fisica

Riprendi o comincia a praticare un’attività fisica regolare per almeno 30 min al giorno. Va bene la corsa, il nuoto o anche la palestra, qualsiasi tipo di movimento praticato quotidianamente ti aiuterà a perdere peso e a tornare in forma.

6 Integra nella dieta alimenti che accelerano il metabolismo

Tra questi c’è il peperoncino, il caffè, il te verde, gli agrumi, i frutti rossi, il ginseng e le verdure verdi a foglia larga. Ma anche l’aneto e il pepe (che hanno un’azione diuretica e disintossicante), la cannella e lo zenzero (che sono tonificanti ed energizzanti), lo zafferano, lo zenzero e la curcuma (che migliorano le funzioni digestive e i processi metabolici). Tuttavia, il re delle spezie bruciagrassi resta senza dubbio il peperoncino.