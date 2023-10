Cotte o crude: qual è il modo migliore per congelare le verdure?

Congelare le verdure è un ottimo modo per conservarle ed evitare gli sprechi. Sempre pronte all’uso, già lavate, e magari in monoporzioni. Pochi minuti di cottura in padella ed ecco pronto un contorno per una cena improvvisa. Ma attenzione, le verdure devono essere congelate in maniera corretta, e non tutte posso essere conservate in freezer. Ne abbiamo parlato con il nutrizionista Fabio Mariniello.

Dott. Mariniello, quali verdure si possono congelare e quali no?

"Prima di ragionare su quali verdure sia opportuno congelare, è bene fare una premessa importante. Lavate bene gli ortaggi che riponete nel congelatore. Basta pochissimo a contaminare il frigo, e le contaminazioni crociate possono creare grandi problemi. Questi dispositivi nel tempo accumulano una grande quantità di sporcizia e microbi, alcuni dei quali resistono benissimo anche al freddo (batteri psicrofili). Non tutte le verdure possono essere congelate e questo è dovuto al quantitativo di acqua in esse presenti. La verdura è costituita da cellule, che al loro interno sono ripiene di una matrice liquido-gelatinosa a base di acqua. Nel momento in cui andiamo a congelare questi alimenti, vi è una dilatazione volumetrica delle cellule e spesso anche la loro rottura. Ciò implica una perdita di parte dei valori nutrizionali e del sapore. Anche la consistenza potrebbe diventare sgradevole, quindi vediamo quali verdure possono subire il processo di congelamento e quali no. Andrebbe evitato il congelamento dei pomodori, dei ravanelli, delle insalate, dei cetrioli e dei cavoli a prescindere. Alla lista possiamo aggiungere anche cipolle e sedano. Invece possiamo congelare le carote (meglio tagliarle a rondelle e farle cuocere un minimo per disattivare i processi enzimatici che potrebbero alterarne la qualità), la zucca e le zucchine (tagliatele a rondelle sottili, immergetele brevemente in acqua bollente, poi asciugatele e mettetele in freezer), i carciofi, le melanzane (arrosti tele prima, in modo da disidratarle bene, poi riducetele a piccole rondelle o pezzetti), i peperoni (meglio se prima cotti rapidamente, poi tagliati a fette o fettine e lasciati raffreddare e asciugare all’aperto) ed alcune erbe come il basilico (a singole foglie integre dopo averle ben lavate). Il processo è accettabile anche per asparagi e piselli".

Quali verdure richiedono una cottura veloce prima di congelarle?

"Le verdure a foglia verde, con una rapida cottura in acqua bollente e lasciate poi raffreddare, possono subire il processo di congelamento. Parliamo di spinaci, bietola, verza, carote, zucca, zucchine, peperoni e melanzane. Mi raccomando di eliminare l’acqua in eccesso prima di riporle in freezer".

Quali verdure possono essere congelate crude?

"Se le tagliamo in parti più piccole, alcune verdure come broccoli, fagiolini possono essere congelate crude, senza alcun trattamento termico preventivo, a patto che siano state lavate bene. Anche i legumi sopportano bene il congelamento a crudo".

Come congelare le verdure fresche?

"Il lavaggio va fatto in acqua fresca o tiepida, eviterei quella calda. Rimuovete bene il terreno e gli eventuali scarti non edibili. Assicuratevi che le mani e le stoviglie in utilizzo sia altrettanto pulite. La cottura può essere eseguita senza particolari attenzioni, basta che non spappoliate o bruciate gli alimenti. Utilizzate solo contenitori che abbiamo in etichetta la dicitura “adatti al congelamento” o simboli che facciano riferimento a questo processo. In genere quelli di plastica più comuni vanno bene. Non riciclate bottiglie e bottigliette a mo’ di recipienti per congelare. Tendono a subire deformazioni. Le verdure vanno riposte tiepide o fredde nei recipienti e poi a temperatura ambiente (quindi tendenzialmente fredde) nel freezer. Non mettetele mai a congelare calde o finirete per guastare gli altri alimenti nel congelatore e sprecare un sacco di corrente elettrica. Non schiacciate i contenitori tra loro. Al fine di ottenere un ottimo raffreddamento, deve passare aria tra i recipienti. Incastrare mille alimenti, buste e bustine in congelatore implicherà che niente sia conservato a temperatura".

Per quanto tempo possono rimanere congelate?

"Il congelamento non è eterno, e dura molto meno rispetto al surgelamento. Io consiglierei di non superare mai i 14 giorni, se le condizioni del freezer sono perfette tra igiene ed efficienza (pulizia mensile, giusto spazio tra gli alimenti, niente placche di ghiaccio, sportello aperto e richiuso in pochi attimi). Se accorciamo un pochino i tempi, è meglio. La prudenza non è mai troppa, e le tossinfezioni, anche lievi, possono darci l’impressione che alcuni alimenti ci fanno male o sono indigesti: in realtà erano solo conservati male, da troppo o contaminati".