Clementine e mandarini: conosci tutte le differenze?

Sebbene siano i frutti più amati della stagione invernale, non tutti conoscono le differenze tra mandarini e clementine. Pur avendo un aspetto simile, e appartenendo alla famiglia delle Rutaceae, hanno origini diverse. Il mandarino risale a circa 3000 anni fa, e, come il cedro e il pompelmo, è un agrume ‘puro’, a differenza di altri (arance comprese) che nascono da differenti incroci botanici. La clementina (mandarancio), invece, è un ibrido tra un’arancia e un mandarino: il suo nome deriva da padre Clément Rodier, religioso francese residente in Algeria, che agli inizi del 900 incrociò il mandarino Avana con l’arancio amaro.

Da quest’ultimo ha ereditano la caratteristica che lo ha reso la seconda varietà di agrume più venduta in Italia: la praticità di consumo per la mancanza di semi (presenti invece nel mandarino). Tuttavia, sono in pochi a sapere che questo non è vero nel 100% dei casi: solitamente la clementina non presenta semi, ma basta una ‘contaminazione’ attraverso l’impollinazione con altri tipi di agrumi perchè questi siano siano presenti. Ma scopriamo tutte le differenze nell'aspetto e nei valori nutrizionali insieme alla nutrizionista Daniela Vitiello.

Le differenze nell’aspetto

“Presentano differenze nella forma, nella buccia, nella polpa, nei semi e nel gusto. Per quanto riguarda la forma, - spiega la dott.ssa Vitiello - i mandarini sono leggermente piu grandi, più schiacciati ai poli, mentre le clementine hanno una forma più sferica. Per quanto riguarda la buccia, quella dei mandarini è più spessa e meno aderente al frutto rispetto alle clementine. Proprio per tale motivo il mandarino tende a durare meno, poiché lo spazio compreso tra la buccia e gli spicchi ne causa la disidratazione. Per quanto riguardo la polpa, quella delle clementine è caratterizzata da un color arancio più intenso rispetto ai mandarini. Per quanto riguarda i semi, a differenza dei mandarini, le clementine non ne hanno. Per quanto riguarda il gusto, quello dei mandarini è più simile all’arancia, più aromatico; le clementine hanno invece un gusto più dolce, meno acido”.

Le differenze nei valori nutrizionali

“Dal punto di vista nutrizionale - spiega la nutrizionista -, entrambi gli agrumi hanno in comune un ottimo contenuto di vitamina C (nei mandarini è leggermente maggiore), fibre, calcio e potassio. Pertanto sono un valido alleato per rafforzare le difese immunitarie, contrastando così le malattie stagionali. Fibre, calcio e potassio favoriscono invece il corretto funzionamento dell’intestino ed insieme al fosforo combattono l’osteoporosi e migliorano la vista. Grazie al buon contenuto di flavonoidi (antiossidanti) migliorano i livelli di colesterolo buono HDL e abbassano quello cattivo LDL, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Essendo ricchi di acqua e sali minerali, aiutano il mantenimento dell’equilibrio idro-salino del corpo, e favoriscono la diuresi contrastando la ritenzione idrica. Infine, sono entrambi ricchi di sostanze antiossidanti utili per combattere i radicali liberi, i principali responsabili dello stress ossidativo e quindi dell'invecchiamento cellulare. L’unica sostanziale differenza è la maggiore quantità di fruttosio presente nei mandarini rispetto alle clementine, che ne aumenta sensibilmente l'indice glicemico, rendendoli più calorici rispetto alle clementine. La porzione raccomandata è 150 g al giorno (2/3 frutti)".

Una ricetta per le feste di Natale

Torta rovesciata di mandarini o clementine

Ingredienti:

2 uova

60 g farina 00

60 g amido di mais

70 g olio di semi

100 g zucchero semolato

Lievito per dolci 7 g

Un pizzico di cannella

3-4 mandarini

Procedimento:

Sbucciare bene i mandarini o clementine (vanno bene anche un mix di questi) e pulirli per bene. Adagiarli nel fondo di uno stampo a cerniera da 20 cm, foderatelo con carta forno e richiudete la cerniera. Spolverizzare anche 2 cucchiai di zucchero. A questo punto in una ciotola capiente setacciare la farina, amido, cannella e lievito. Aggiungete lo zucchero e mescolare. Tenete le polveri da parte. Versate nel contenitore di un mixer ad immersione un mandarino ben lavato, non sbucciato e tagliato a pezzi. Aggiungete l'olio di semi. Aggiungere le uova e frullate il tutto sino ad ottenere una crema liscia, piuttosto liquida. Setacciare il composto per eliminare eventuali semi. Aggiungere le polveri e mescolate sino ad ottenere un composto omogeneo. Versate all'interno dello stampo . L'impasto dovrà ricoprire completamente i mandarini messi in precedenza. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per 40-45 minuti.