Ciliegie, perchè fanno così bene: tutti i benefici e 3 ricette per gustarle

Tra i frutti estivi più amati, le ciliegie non sono solo belle da vedere ma anche squisite da gustare. Amate da grandi e piccini, si possono mangiare al naturale e in mille modi diversi, sottoforma di confetture, gelati, torte o semifreddi. Ideali per chi è a dieta (contengono solo 38 calorie per 100 gr), ma anche per gli sportivi o per chi si sente stanco e spossato (condizione frequente con le alte temperature estive): le ciliegie sono, infatti, particolarmente energetiche grazie all’alto contenuto di sali minerali come ferro, calcio, magnesio e potassio, e di oligoelementi, come rame e zinco, ma anche ricche di vitamina A, B e C, fondamentali per proteggere la vista e rafforzare le difese immunitarie. Ma i benefici delle ciliegie non finiscono qui. Questo frutto è un vero toccasana per la salute dell’intero organismo. Scopriamo tutti i suoi benefici insieme al dott. Marty Fierro, biologo nutrizionista.

I benefici delle ciliegie

“Le ciliegie hanno innumerevoli effetti benefici per l' organismo - spiega il nutrizionista Fierro -. Innanzitutto, hanno un altro contenuto di vitamine, in particolare A e C, importanti per la vista e il buon funzionamento del sistema immunitario. Sono depurative, disintossicanti, diuretiche e antireumatiche, e aiutano a prevenire numerose patologie come l’arteriosclerosi, le disfunzioni renali e l’invecchiamento cellulare e perfino patologie come l’Alzheimer. Sono un toccasana per il cuore perché riducono i livelli alti di colesterolo nel sangue per il buon quantitativo di flavonoidi; e grazie a sostanze quali acido folico, calcio, potassio, magnesio e fosforo, contrastano i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento della pelle. Inoltre, depurano il fegato grazie alla presenza di acido malico, e sono ideali per chi soffre di glicemia alta o diabete per la presenza di levulosio. Infine, sono molto efficaci per depurare l’intestino grazie al sorbitolo che ha effetti lassativi anche in piccole dosi".

Decotti e tisane per purificare i reni e calmare la cistite

"Decotti e tisane con i peduncoli di ciliegio sono utili per purificare i reni e calamare i sintomi della cistite. Per i reni, si consiglia di far bollire un litro d’acqua e poi immergervi una manciata di gambi secchi di ciliegia, lasciare in infusione per circa 10 minuti e poi bevere la tisana. Per la cistite, invece, si consiglia di preparare un infuso facendo bollire una manciata di peduncoli spezzati in un litro d’acqua per 10 minuti, filtrare e bere due tazze al giorno lontano dai pasti".

Alleate della nostra bellezza

"Grazie alla presenza di caroteni e sali minerali, le ciliegie ono in grado di proteggere la pelle dal sole e garantire un'abbronzatura naturale e omogenea. La loro polpa inoltre è in grado di rivitalizzante la pelle del viso soprattutto se irritata. Per chi ha, invece, la pelle grassa ottima è questa maschera alla ciliegia: prendete alcune ciliegie, togliete il nocciolo, schiacciatele e stendetele su viso e collo".

Mangiamo le ciliegie ma senza esagerare

"Il consiglio è di mangiare circa 200 grammi al giorno, ricordando di non esagerare perché hanno un effetto lassativo se consumate in eccesso. Se non si mangia altra frutta, si possono consumare fino a 70 ciliegie al giorno, divise in porzioni moderate nel corso della giornata, a partire dalla prima colazione. Se invece si mangia altra frutta, non bisognerebbe andare oltre le 25 ciliegie al giorno".

Tre ricette con le ciliegie

1) Confettura di ciliegie

Ingredienti: 500 g di ciliegie mature, 1 mela, succo di ½ limone, 3 cucchiai di acqua.

Procedimento:

Tagliate la mela in 4 spicchi, rimuovete il torsolo (ma non la buccia!) e poi tagliate anch’essa a dadini. Trasferiteli nel tritatutto e frullate fino a ottenere una purea morbida. Versate le ciliegie, le mele frullate, il succo di limone e l’acqua in una pentola: accendete il fuoco e portate a bollore. Dopodichè coprite con un coperchio e cuocete per circa un’ora, mescolando di tanto in tanto fino a quando la frutta sarà bella morbida e si sarà asciugata. Trasferite la marmellata ancora bollente in vasetti di vetro precedentemente sterilizzati in forno o in acqua bollente, chiudeteli bene e appoggiateli a testa in giù su un tavolo, lasciandoli in quella posizione finchè la marmellata non si sarà raffreddata completamente. A questo punto, potete conservare la vostra marmellata in dispensa o gustarla su una bella fetta di pane.

2) Torta di ciliegie light

Ingredienti: 3 uova, 250 g di farina 0, 150 g di zucchero di canna, 125 g di yogurt alla vaniglia, 70 ml di latte, 1 bustina di lievito vanigliato, 500 g di ciliegie.

Procedimento:

Iniziate tagliando le ciliegie a metà e disporle sulla tortiera (diametro 24cm) ricoperta di carta da forno. Successivamente pre-riscaldate il forno ventilato a 180°C. Per l’impasto unite lo zucchero e le uova con uno sbattitore elettrico fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. A questo punto aggiungete lo yogurt (alla vaniglia o alla ciliegia, magro o di soia), la farina setacciata, il latte e infine il lievito. Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo e privo di grumi. Una volta ottenuto l’impasto, versatelo sulle ciliegie nella tortiera e livellatelo con un cucchiaio. Cuocete nel forno per circa 40 minuti, lasciate raffreddare e capovolgete la torta. A questo punto cuocete di nuovo per 5-10 minuti in modo da formare una leggera crosticina.

3) Frullato di ciliegie

Ingredienti: 1 mela, 1 l di latte intero, 10 ciliegie.

Procedimento:

Tagliare le mele a dadini piuttosto piccoli e inseriteli all'interno di un recipiente capiente. Snocciolate le ciliegie e versatele nel recipiente, insieme ai pezzettini di mela.Trasferite poi il tutto in un frullatore, aggiungete un bicchiere di latte e frullate fino a ottenere un succo liscio e denso. Ecco pronto il vostro frullato di ciliegie.