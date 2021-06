Qual è il piatto più consumato a cena dagli italiani?

La pandemia ha spinti il 38% degli italiani a ripensare il proprio modo di pranzare ma, nonostante questo, protagonista indiscussa della tavola resta sempre e comunque la pasta: per 4 italiani su 10 è l'alimento più cucinato nell'ultimo anno seguita, ma a distanza, da pizza e focacce (scelte dal 19%) e dai secondi piatti di carne (15%). A rivelarlo è l'ultima ricerca Doxa/Unione Italiana Food su "Gli italiani e il consumo di pasta” che puntava ad indagare se e come sono cambiate le abitudini alimentari dopo il lockdown e qual è il rapporto degli italiani con spaghetti&co.

Pasta? Sì, ma meglio in compagnia

Sempre la pasta è poi la regina della cena, soprattutto se in compagnia: per 8 italiani su 10, infatti, la pasta si mangia sempre assieme a qualcuno e per quasi la metà (44%) è in grado di suscitare relax e appagamento.

La cena, rivela la ricerca, resta un punto intoccabile della giornata e ha guadagnato tempo e valore: per 6 italiani su 10 è il pasto più condiviso della giornata (con famiglia, partner, coinquilini, amici).

Del resto, hanno chiatito da tempo gli esperti, mangiare pasta a cena è una scelta giusta perché la presenza di triptofano nei carboidrati, combinata agli aminoacidi, aumenta la produzione di serotonina a livello cerebrale e, quindi, determina uno stato di benessere psicologico che facilita l'addormentamento e migliora la qualità del sonno.

Qual è la pasta preferita per la cena: Napoli nel piatto

Tra chi vuole la pasta a cena, la metà non ha preferenze sul formato. Diverso è però per le ricette: la più amata a cena è infatti il più classico dei piatti napoletani: lo spaghetto al pomodoro scelto dal 33% del campione, seguito dalla Carbonara (26%), dai rigatoni al ragù (22%) e dalla pasta al tonno con le olive (16%).