Il cavolfiore previene il cancro e protegge il cuore

Tra gli ortaggi che in autunno/inverno abbondano sui banchi del mercato troviamo il cavolfiore bianco. Dal sapore delicato e versatile, appartiene alla famiglia delle Crucifere, che comprende anche altre verdure, come broccoli, cavoletti di Bruxelles e altri tipi di cavolo cavoli (verza, cappuccio, rosso, nero, ecc), ma anche la senape, il ravanello, la rucola e il rafano. Il cavolfiore è famoso per essere ricco di nutrienti: contiene infatti proteine, sali minerali, vitamina C ed elementi antiossidanti e antibatterici.

Diversi studi hanno dimostrato che il suo consumo aiuterebbe a prevenire tumori e infiammazioni, oltre a ridurre i livelli di colesterolo e della pressione sanguigna. Ha un potere depurativo, mineralizzante, e favorisce la rigenerazione dei tessuti. Grazie al suo basso contenuto di calorie (25 kcal/100 g) e al suo elevato potere saziante, è inoltre una pietanza ideale da inserire nelle diete dimagranti. Scopriamo tutti i suoi benefici insieme al nutrizionista Marty Fierro.

I benefici del cavolfiore

Protegge il cuore

Grazie al buon contenuto di glucorafanina, svolge un ruolo importante per la promozione della salute cardiovascolare. Contiene inoltre la forma attiva del sulforafano, che è stata dimostrata in grado di migliorare la pressione arteriosa e il funzionamento dei reni. Infine la presenza di allicina aiuta a tenere il cuore in salute, tenendo bassi i livelli di colesterolo e riducendo il rischio di infarto e ictus.

Potenzia il sistema immunitario

Consumare almeno due volte a settimana il cavolfiore bianco apporta all'organismo una buona quantità di vitamine che potenziano il sistema immunitario.

Contrasta l'anemia

Il buon contenuto di ferro e la presenza importante della vitamina C contribuiscono a facilitare l'assorbimento del ferro da parte dell'organismo e, quindi, a contrastare l'anemia.

Combatte la stitichezza

Grazie al buon contenuto di fibre, favorisce il corretto funzionamento dell'apparato digerente e facilita la regolarità intestinale.

E' adatto a diabetici e celiaci

L'assenza di glutine lo rende un ortaggio adatto anche ai soggetti diabetici e celiaci. Inoltre le sue proprietà contribuiscono a controllare i livelli di zuccheri nel sangue.

Contrasta l'invecchiamento cellulare

Grazie alla presenza di antiossidanti che combattono i radicali liberi, il cavolfiore contrasta l'invecchiamento cellulare.

Migliora la salute del cervello e la memoria

Grazie al buon contenuto di vitamina del gruppo B e di colina, protegge il cervello provvedendo all'eliminazione delle tossine accumulate nell'organismo. Pertanto è particolarmente consigliato alle donne in gravidanza proprio perché ha un'azione benefica anche sul sistema cerebrale del nascituro. La colina, infatti, si è dimostrata essere un aiuto per il sonno, il movimento muscolare, l'apprendimento e la memoria.

Indicato in gravidanza

Il cavolfiore è consigliato in gravidanza anche perché contiene acido folico, e questo lo rende un ottimo alimento della donna: questo nutriente, infatti, protegge le ovaie e, in caso di gravidanze, agisce a 360º sullo sviluppo del feto.

Contrasta i tumori

Come tutti gli ortaggi appartenenti alla famiglia delle crucifere, il cavolfiore è un importante alleato contro il cancro grazie alla presenza di sulforafano e di flavonoidi. E' infatti capace di prevenire la formazione delle cellule maligne e, nel caso in cui fossero presenti, ne inibisce la loro riproduzione. A confermarlo numerosi studi che hanno individuato nel cavolfiore indoli e isotiocianati, composti utilissimi nel trattamento in particolare dei tumori al seno, alla vescica, al fegato, ai polmoni o alla prostata.

Controindicazioni