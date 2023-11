I Cardi abbassano il colesterolo e prevengono l'invecchiamento

Conosciuti anche come “carciofi selvatici”, i cardi sono parenti lontani dei carciofi, e per questo hanno simili sia molte proprietà che il sapore amarognolo. Si tratta di un ortaggio tipico del periodo invernale che deriva dal Cynara cardunculus altilis, una pianta originaria dell’Europa meridionale, appartenente alla famiglia delle Asteraceae, la stessa appunto dei carciofi. Tuttavia a differenza di questi ultimi, del cardo si consumano le coste, cioè i gambi delle foglie, che hanno un aspetto a quelle del sedano, ma più lunghe. I cardi vengono coltivati sin dall’epoca dell’Impero Romano, oggi sono diffusi in tutto il bacino del Mediterraneo, in particolare in Sud Italia dove viene consumato, sia crudo che cotto soprattutto nel periodo natalizio. Con i cardi si possono realizzare ottimi contorni da ripassare in padella, gustose minestre, condimenti per primi piatti o risotti, oppure si possono curdi in pinzimonio come il sedano.

Come dicevamo prima, questo ortaggio ha proprietà importanti per l’organismo. Si tratta infatti di una verdura ricca di fibre, minerali (come potassio, sodio, calcio, in primis, ma anche ferro e fosforo) e un buon contenuto di vitamine del gruppo B e vitamina C. L’apporto calorico è molto basso (17 kcl per 100 gr) quindi è ideale da consumare per chi è a dieta. Scopriamo tutti i suoi benefici insieme al nutrizionista Marty Fierro.

I benefici del Cardo

Depura il fegato

Grazie al buon contenuto di ferro e rame, favorisce la depurazione dell'organismo stimolando il metabolismo del fegato ed il flusso di bile, con una conseguente detossicazione di possibili agenti tossici presenti nell'organismo e un miglioramento della digestione.

Combatte la ritenzione idrica

Soprattutto se consumati crudi o lessi, il cardo è in grado di stimolare la diuresi e di conseguenza svolge un’importanze azione drenante, utile soprattutto per chi è a dieta e vuole combattere la ritenzione idrica.

Riduce il colesterolo

Il cardo contribuisce ad abbassare il colesterolo, proteggendo la salute del cuore, e a ridurre l’azotemia e l’uricemia. Inoltre, è in grado di agire positivamente sull’ipertensione di origine renale.

Protegge l’intestino

Essendo molto ricco di acqua e fibre, ma povero di grassi e zuccheri, favorisce la regolarità intestinale, per cui è utile in caso di stitichezza e pare svolga anche una funzione lenitiva nei confronti della mucosa gastrica irritata. Ha inoltre un forte potere saziante oltre a mantenere stabile la glicemia.

Rafforza le ossa

Essendo ricchi di sali minerali e in particolare di calcio, il suo consumo è utile alle donne in menopausa per prevenire l’osteoporosi, ma anche per bambini e adolescenti durante la crescita, e quando si ha necessità di un buon reintegro idrosalino, ad esempio dopo un’attività fisica intensa o in fase di convalescenza.

Previene l’invecchiamento

Grazie al buon contenuto di vitamina D, il cardo vanta importanti proprietà antiossidanti. E’ infatti in grado di contrastare l’attività dei radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cellulare e del tessuti.

Controindicazioni del Cardo

Il cardo è un ortaggio in genere ben tollerato che raramente provoca effetti collaterali. Tuttavia, essendo ricco di fibre potrebbe essere sconsigliato a chi soffre di colite, meteorismo o gonfiore addominale, o, in generale, di patologie gastrointestinali.

Come scegliere i Cardi migliori

I gambi devono essere sempre bene compatti, bianchi e privi di macchia. Le coste, invece, devono essere larghe e croccanti. Sono da evitare i cadi con gambi che presentano tracce di colore verde, perché potrebbero essere duri e amari, e quelli tendono ad aprirsi (vuol dire che non sono freschi).