Non puoi bere caffè? Ecco 6 sostituti energizzanti

Il caffè è tra le bevande più consumate al mondo. Nel nostro Paese (al settimo posto tra i Paesi consumatori) si sorseggiano ben 95 milioni di tazzine ogni giorno. Il suo elevato consumo è sicuramente legato al gusto ma anche all’effetto che la caffeina ha sul corpo: aiuta a contrastare la stanchezza e a rimanere vigili. Quando si assume la caffeina questa viene infatti assorbita rapidamente dal corpo, tanto che gli effetti stimolanti insorgono da 15 a 30 minuti dopo l'ingestione e possono permanere fino a 9 ore.

Tuttavia, il caffè può anche avere effetti collaterali come tachicardia, ipertensione e aritmie, ma può anche essere causa di insonnia, acidità di stomaco e ipereccitabilità. Questi sono alcuni dei motivi per cui molte persone smettono di bere caffè. Il nutrizionista Marty Fierro ci suggerisce 6 validi sostituti del caffè.

Tè nero

Grazie a due alcaloidi, la teofillina e la teobromina, esercita un’azione stimolante duratura. Sebbene infatti la quantità di caffeina contenuta in una tazza di tè nero sia inferiore di 4 volte rispetto a quella di una tazzina di caffè, questa viene rilasciata nel corpo in maniera più graduale. Il tè nero dunque ci “sveglia” e ci regala energia, ma è importante non esagerare, altrimenti si rischia di diventare ansiosi e nervosi.

Tè verde

Si dice che sia ancor più efficace del caffè nel tenere svegli e nel migliorare la concentrazione. Grazie alla teina, una sostanza eccitante che dà energia e combatte la stanchezza, svolge infatti un’azione eccitante, e pertanto è una valida alternativa del caffè. Inoltre, vanta proprietà dimagranti se bevuto con regolarità.

Tè matcha

Grazie alla sua alta concentrazione di caffeina, seppure inferiore del caffè, ha un’azione stimolante ed energizzante aumentando la concentrazione. E’ dunque un valido sostituto del caffè. Inoltre, ha proprietà antiossidanti 137 volte rispetto al normale tè verde, e contiene polifenoli e aminoacidi che aiutano eliminare lo stress e a migliorare il funzionamento del sistema nervoso centrale.

Erba mate

Anche l’erba mate contiene caffeina, in quantità minori del caffè (e per questo più digeribile), che la rende una bevanda dalle grandi capacità stimolanti. Inoltre, e' in grado di migliorare la memoria e la capacità di attenzione.

Guaranà

Grazie alle guaranina, una sostanza simile alla caffeina, svolge un’azione energizzante e stimolante. Aiuta al pari del caffè a restare svegli o a svegliarsi al mattino. Inoltre, la guaranina viene rilasciata nell’organismo più lentamente, rendendo i suoi effetti più potenti e duraturi rispetto al caffè. Il guaranà è infine consigliato come ricostituente per migliorare i livelli di resistenza in fase di sforzo.

Cacao crudo in polvere

Si tratta di cacao in polvere da sciogliere in acqua o nel latte. E’ un altro valido sostituto del caffè perché contiene caffeina. Dunque ha un buon effetto energizzante e rivitalizzante. Inoltre è un’ottima fonte di magnesio e serotonina (l’ormone del buon umore) oltre a contenere il 367% degli antiossidanti in più rispetto al migliore cacao tostato.