Bisfenolo A, in quali pomodori pelati si trova (e come evitarlo)

Una nuova indagine ha analizzato 20 scatole di pomodori pelati, otto dei quali biologici, scoprendo che la gran parte supera la dose giornaliera consentita di Bisfenolo A (BPA). Una sostanza chimica molto impiegata nel settore alimentare per produrre contenitori e confezioni per alimenti, che può provocare gravi danni alla salute. E' stato dimostrato da più studi una correlazione tra BPA e alterazione del sistema nervoso, riproduttivo ed immunitario, inoltre questa sostanza sembra essere collegata anche a problemi di obesità e al tumore al seno. Dall’analisi, pubblicata sulla rivista tedesca Öko-Test, è emerso che 18 prodotti confezionati in lattina superano di 28 volte il limite considerato innocuo dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA). Tra le marche coinvolte molte sono italiane e, con pochissime eccezioni, tutti i barattoli contengono pomodori italiani.

"Ad aprile 2023 - spiega a NapoliToday il nutrizionista Fabio Mariniello - l’EFSA ha ridotto ulteriormente la dose giornaliera tollerabile di Bisfenolo A. La dose è stata ridotta di ventimila volte perché i dati precedenti erano lacunosi e necessitavano di ulteriori approfondimenti. Siamo passati dunque da una dose di 4 microgrammi per chilo di peso corporeo a 0,2 nanogrammi per chilo di peso corporeo. Il dato preoccupante è che questo nuovo limite viene facilmente ampiamente superato per alcune fasce di consumatori come ha dimostrato questa indagine tedesca".

Dott. Mariniello, cos’è il Bisfenolo A?

“Il Bisfenolo A è un componente chimico utilizzato nella produzione di alcune resine di plastiche ad uso (anche) alimentare. È presente in alcune bottiglie d’acqua e contenitori per il cibo, quali lattine e scatolame. In genere lo si trova nella pellicola protettiva che separa il cibo dal metallo. Piccole dosi di questa molecola possono migrare all’interno degli alimenti, suscitando, a più riprese, i timori degli enti di controllo e sorveglianza alimentare. Il Bisfenolo A può danneggiare il sistema nervoso ed interferisce con alcuni meccanismi ormonali finemente regolati, la cui alterazione può avere conseguenze serie (a lungo termine) sullo stato di salute del consumatore”.

In quali prodotti possiamo trovarlo?

“Lo troviamo nello scatolame metallico contenente tonno, salmone, sgombro, pomodori e legumi. Alcune bottiglie di plastica possono rilasciarlo nelle bevande. Anche oggetti di uso comune come i biberon e le stoviglie di plastica potrebbero essere una fonte di contaminazione. Gli alimenti acidi e le alte temperatura favoriscono il passaggio di questo composto nel cibo”.

Come avviene la migrazione negli alimenti?

"Il BPA è un composto legato debolmente alla plastica, quindi una minima dose viene rilasciata a prescindere dai metodi di conservazione e manutenzione dei recipienti. A peggiorare la situazione sono i detergenti acidi ed i liquidi ad alta temperatura. Anche l’abrasione dei contenitori in plastica con le spugnette può liberare, nel tempo, ulteriore BPA".

Dall'indagine condotta dai ricercatori della rivista tedesca Öko-Test è emerso che a superare il limite stabilito dall’Efsa sono anche i pomodori pelati in lattine “BPA free”, ovvero quelle per il cui rivestimento interno non dovrebbe essere utilizzato il Bisfenolo A. Questi pelati (tra cui compaiono anche marche italiane) non sono a norma?

"Sono a norma, perché il riferimento limite imposto su base giornaliera non è totalmente vincolante. Sebbene la quantità di BPA assunto sia superiore di parecchie volte, la violazione non può essere impugnata come elemento di rivalsa contro le aziende. Se da un lato la falsificazione delle certificazioni e degli standard di sicurezza non siano una cosa rara, dall’altro lato è vero che un singolo controllo a campione non condanna in modo definitivo un intero settore alimentare. Alcune marche hanno più stabilimenti e talvolta alcuni seguono le procedure ed altri no. Sicuramente saranno necessari approfondimenti maggiori. Sicuramente verranno condotti altri test da parte degli enti di sorveglianza,ma al momento evitiamo allarmismi".

Come possiamo difenderci dal BPA? Quali pelati comprare e quali evitare?

"Sarebbe meglio comprare prodotti in vetro, che siano tonno, legumi o pomodori. I pomodori stessi sono rari da trovare in confezioni di vetro e, in tal caso, è meglio optare per quelli freschi. Inutile stabilire un totale settimanale per il consumo, in quanto la singola dose supera comunque la dose giornaliera (per quelle specifiche marche/prodotti, qualora i dati venissero confermati). Consiglio di utilizzare stoviglie in metallo e piatti in vetro o ceramica, in modo da limitare le contaminazioni da altre fonti. Prediligete le bottiglie in vetro, limitando il consumo della plastica".