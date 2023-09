Le bietole abbassano il colesterolo e contrastano l'ipertensione

Tra gli ortaggi che in questo periodo abbondano sui banchi del mercato troviamo le bietole (o biete), una verdura a foglie larghe di colore verde intenso e lucente, con costa centrale chiara o, in certe varietà, rossiccia. Probabilmente, è da questo colore della costolatura che deriva il nome “Bieta”, che nella lingua celtica significa appunto “rosso”. Il nome di questo ortaggio cambia a seconda che vengano coltivate per il consumo della sola foglia (bietole) o per quello della larga costa bianca e carnosa (coste). A distinguere le bietole dagli spinaci (spesso si confondono) è il fogliame, molto più grande e carnoso. Si tratta di un ortaggio davvero prezioso per la salute: oltre a contenere pochissime calorie (19 kcl per 100g), sono ricche di acqua, fibre e sali minerali, in particolare potassio, magnesio, ferro e calcio. Inoltre, contengono un grande quantitativo di vitamina C e K e di carotenoidi, sostanze vegetali tra cui la luteina e il betacarotene che svolgono un’azione antiossidante. Insieme al nutrizionista Marty Fierro scopriamo quali sono tutti i benefici di questo ortaggio considerato un superfood.

I benefici delle bietole

Combattono i tumori

Come tutte le verdure a foglie verdi, le bietole sono ricchissime di clorofilla che, durante la digestione, viene trasformata in sostanze antiossidanti che svolgono un’importante funzione protettiva contro malattie cronico-degenerative, tra cui i tumori.

Combattono il colesterolo

Grazie alla luteina, un carotenoide, contrasta la formazione di accumuli di colesterolo e l’insorgenza di degenerazioni maculari a carico della retina, oltre che di altre forme degenerative più gravi.

Un toccasana in gravidanza

Avendo un buon contenuto di acido folico, aiutano a prevenire i difetti del tubo neurale del feto e favoriscono quindi un corretto sviluppo del sistema nervoso nel nascituro. Inoltre, l’acido folico contribuisce ad aumentare la capacità di assunzione del ferro, quindi assumerlo è doppiamente importante per la futura mamma.

Aumentano il senso di sazietà

Essendo ricche di fibre hanno un effetto saziante, oltre a regolare il transito transito del cibo (risultano leggermente lassative) e un corretto funzionamento dell’intestino.

Regolano i livelli di zuccheri nel sangue

Le fibre sono anche in grado di controllare l’assorbimento degli zuccheri e l’assimilazione dei grassi, per questo sono consigliate non solo a chi segue una dieta dimagrante, ma anche a chi deve tenere sotto controllo il diabete.

Favoriscono la digestione

Grazie al buon contenuto di fibre stimolano la produzione di succhi gastrici e della bile, favorendo la digestione e la motilità dell’intestino, quindi l’espulsione delle feci.

Contrastano l’invecchiamento

Contenendo abbondanti sostanze antiossidanti (come luteina, zeaxatina, quercetine e altre) sono utili per contrastare la formazione di radicali liberi e, pertanto, l’invecchiamento cellulare e tissutale.

Rinforzano ossa e denti

Essendo ricche di calcio e di vitamina C, oltre che di vitamina K e magnesio, le bietole contrastano l’osteoporosi e favoriscono la buona costituzione dell’apparato scheletrico, rinforzando ossa e denti.

Potenziano le attività cerebrali

Grazie alla vitamina K sono utili a mantenere in salute il sistema nervoso, perché partecipano allo sviluppo della guaina mielinica che protegge i nervi.

Prevengono la cistite

Le bietole sono note per i loro effetti positivi sulle vie urinarie e per le loro proprietà depurative. Questo le rende indicate nei casi di cistite e di malattie renali.

Contrastano l’ipertensione

Grazie al basso contenuto di sodio (10 mg per 100 g di prodotto) e alla ricchezza di potassio, le bietole aiutano a contrastare l’ipertensione arteriosa.

Mantengono in salute pelle e capelli

Grazie alla la biotina le bietole hanno un effetto benefico per la salute di pelle e capelli.

Hanno un’azione depurativa

Essendo ricche di sali minerali, tra cui rame, potassio, magnesio, calcio e soprattutto il ferro, sono considerate anche un ottimo depurativo dell’organismo. Sono infatti utili per chi pratica attività sportive.

Controindicazioni (e come cucinarle)

La bietola non presenta particolari controindicazioni, tuttavia contenendo ossalati, che potrebbero favorire la comparsa di calcoli di ossalato di calcio, sono sconsigliate a chi soffre di problemi renali o di particolari disordini dell’organismo. In cucina, le bietole si gustano, tradizionalmente, lessate o cotte al vapore, condite con un pò di olio extravergine di oliva, sale e limone.