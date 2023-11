Bergamotto: l'agrume salva-cuore che abbassa colesterolo e trigliceridi

Il bergamotto, noto per il sui profumo caratteristico, è un agrume molto utilizzato non solo nell’industria cosmetica ma anche il quella culinaria. E’ il frutto dell’albero Citrus bergamia Risso, simile a quello del limone e dell’arancio. Non essendo stata trovata alcuna forma spontanea in natura, si pensa sia un ibrido nato in coltura. In Italia cresce lungo la Costa dei Gelsomini, in provincia di Reggio Calabria, ed anche nel “Giardino della Kolymbethra” (Agrigento) facente parte di”Akragas”, la città fondata dai Greci nel VI secolo a.C. La sua forma e le sue dimensioni ricordano quelle dell’arancio e del pompelmo. Ha una buccia sottile, ricca di un olio essenziale, costituito da composti aromatici (limonene, linalolo, linalil acetato e bergapteno) che gli conferiscono quel profumo caratteristico tanto ricercato nell’industria profumiera e culinaria. La polpa invece ha un gusto acidulo, molto aromatico e dal succo amarognolo. Anticamente era coltivato non tanto per gli usi in cucina quanto per le sue intense proprietà aromatiche molto usate nell’industria profumiera. Oggi è molto utilizzato anche per preparazioni culinarie come confetture, canditi e succhi.

Il bergamotto è noto sin dall’antichità per le sue proprietà benefiche: è infatti ricco di A e C e sali minerali (tra cui potassio, magnesio e calcio), ed apporta numerosi benefici per la salute come migliorare l’umore, ridurre lo stress e proteggere la salute cardiovascolare. Insieme al nutrizionista Marty Fierro scopriamo tutti i suoi benefici.

La storia

C’è chi dice che le origini del bergamotto sia cinesi, chi greche, chi spagnole. Pare che il suo nome derivi dalla città spagnola di Berga, e ad importarlo in Italia sia stato Cristoforo Colombo di ritorno dalle Isole Canarie. Ad decretare la nascita dell'acqua di Colonia, che ha determinato la fortuna di questo agrume, è stato Gianpaolo Feminis, che nel 1680 (quando è emigrato a Colonia) ha inventato la formula dell'"acqua admiralis" con l'olio estratto dalla pressatura della scorza di bergamotto insieme ad altre essenze. Da allora il bergamotto è diventato un ingrediente essenziale per la ricetta di profumi.

I benefici

Uno dei benefici più noti del bergamotto è quello di abbassare il colesterolo cattivo (LDL). Studi scientifici hanno dimostrato che la sua efficacia è paragonabile a quella delle statine, i farmaci inibitori del colesterolo. Ma non solo, pare che questo agrume sia anche utile per abbassando i trigliceridi, riducendo così il rischio di malattie cardiovascolari. Tuttavia, questi benefici non derivano tanto dal consumo alimentare di questo agrume, quando dall’uso del suo olio essenziale (derivato dalla buccia). Il suo consumo è anche consigliato ai diabetici, obesi, ipertesi, a chi soffre di epatopatie, e ai fumatori. Questo perché è considerato un un ‘farmaco naturale’ salva-cuore. Infine, il bergamotto è anche in grado di migliorare l’umore e lo stress (per questo è considerato un antidepressivo naturale) e svolge un’importante azione antibatterica e antisettica per le vie respiratorie.