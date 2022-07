Anguria, tutti i benefici e le proprietà del frutto dell'estate

Grazie al suo considerevole apporto di vitamine, sali minerali e acqua, la frutta estiva è un importantissimo alleato contro le insidie del caldo. Oltre ad essere dolce, coloratissima e povera di grassi, possiede anche proprietà antiossidanti e per questo fortemente consigliata nell’alimentazione dei bambini, delle donne in gravidanza e menopausa, e degli anziani. Tra i frutti dell’estate più amati da grandi e piccini c’è l’anguria. Un frutto ricchissimo di acqua (circa il 91%) e dall’elevato potere saziante. Il suo contenuto calorico è, inoltre, bassissimo (100 gr di cocomero apportano solo 30 calorie), questo lo rende un prezioso alleato della dieta. Grazie alle sostanze in essa contenute, l’anguria apporta numerosi benefici per l’organismo. Fa bene al cuore in quanto aiuta a ridurre la pressione e colesterolo, favorisce l’eliminazione dei liquidi in eccesso, quindi è un valido aiuto contro la cellulite, e ha un'importante funzione antiossidante e remineralizzante. Ma i suoi benefici non finiscono qui. Scopriamo insieme alla biologa nutrizionista Daniela Vitiello le principali virtù benefiche di questo frutto estivo.

I 6 benefici dell'anguria

Stabilizza la pressione arteriosa e abbassa i livelli di colesterolo

Grazie alla presenza di potassio e della citrullina, il cocomero aiuta a regolarizzare la pressione. In particolare la citrullina, un aminoacido non essenziale, migliora i livelli di ossido nitrico nel corpo, una molecola che favorisce la dilatazione delle pareti dei vasi sanguigni. L’anguria, inoltre, è ricca di licopene, un carotenoide responsabile della colorazione rossa, che aiuta ad abbassare il colesterolo cattivo ed ha proprietà antiossidanti rendendo il cocomero efficace nel prevenire i danni causati dai radicali liberi.

Contrasta la cellulite

L’anguria è un frutto ricchissimo di acqua e povero di sodio, aiuta a contrastare la ritenzione idrica favorendo l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Questo è naturalmente benefico per l’apparato circolatorio, riducendo la formazione della tanto odiata cellulite.

Buona fonte di minerali

Il cocomero è un'ottima fonte di minerali e vitamine che vanno reintegrati in estate a causa della sudorazione dovuta alle alte temperature. La citrullina in esso contenuto, è utile nel recupero muscolare dopo un allenamento.

È fonte di antiossidanti

L’anguria contiene sostanze ad azione antiossidante, capaci di contrastare l’azione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cellulare e che sono alla base di molte patologie. Tra questi ricordiamo la Vitamina C, il licopene e il beta-carotene.

Favorisce la perdita di peso

L’alto contenuto di acqua dell’anguria conferisce un elevato senso di sazietà. Questa caratteristica insieme alle poche calorie dell’anguria, ne fanno un alleato ideale per chi sta seguendo un regime dietetico ipocalorico. Ma va consumato ai pasti o a merenda e non come un sostituto di uno dei pasti.

Amica della pelle

Grazie al contenuto di beta-carotene, il consumo di anguria ritarda l’invecchiamento della pelle e la mantiene elastica. La vitamina C, invece, assicura la produzione di collagene indispensabile per una pelle sana e luminosa.

Controindicazioni

Per l’alta presenza di acqua, l’anguria risulta poco digeribile, quindi è sconsigliata a chi ha problemi di digestione, colite o gastrite. In questi casi, meglio limitarne il consumo e preferibilmente gustarla lontano dai pasti. Anche i soggetti allergici all’aspirina devono fare attenzione in quanto contiene salicilati naturali. Attenzione anche per chi soffre di diabete, l’alto tasso glicemico non la rende il frutto ideale. È consigliabile consumarne circa 150 g.