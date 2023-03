Le 9 alternative salutari allo zucchero tradizionale

Lo zucchero è da tempo sul banco degli imputati, soprattutto quello bianco (saccarosio). Da anni si discute sugli effetti dannosi che questo alimento di derivazione industriale può avere sul nostro organismo. Oltre ad essere un fornitore di calorie, quindi causa di un aumento di peso, può determinare l'indebolimento delle ossa e la comparsa di artrite, artrosi, osteoporosi e carie dentarie, poiché per assimilarlo, il fisico impiega vitamine e sali minerali importanti per l'organismo. Non solo, a livello intestinale genera una maggiore produzione di gas, determinando tensione addominale, alterazione della flora batterica, coliti, stipsi e diarrea. E ancora, agisce sul sistema nervoso causando uno stato di irritabilità e necessità di compensazione, condizione che pone le basi per la dipendenza da zucchero. Infine lo zucchero bianco, può essere causa di un maggior rischio di malattie metaboliche gravi come il diabete.A tal proposito, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non superare il 10% dell’apporto energetico quotidiano, ossia 50 gr al giorno. Ma vediamo, insieme alla nutrizionista Daniela Vitiello, quali altri alimenti salutari possono sostituire lo zucchero, senza però rinunciare al gusto.

"1) Miele

Il nettare degli dei considerato da sempre un potente antibatterico, antivirale e antinfiammatorio, è il modo migliore per dolcificare qualsiasi alimento Le sue proprietà si perdono con il calore, pertanto è consigliabile aggiungere il miele a ricetta conclusa. Invece nelle bevande calde, bisogna aggiungerlo dopo lieve raffreddamento della bevanda stessa. Il miele è ricco di nutrienti, vitamine e minerali, tanto che è adatto in caso di spossatezza e malanni di stagione.

2) Melassa di barbabietola

E' il prodotto di scarto della lavorazione dello zucchero, ricca di sali minerali e vitamine. Si presenta come un liquido denso e scuro, all’incirca della consistenza e del colore di un miele di castagno ma dal spore meno dolce. Ha un sapore molto aromatico che si presta bene alla preparazione di alcuni dolci oppure per insaporire yogurt e ricotte, ma è buonissima anche se spalmata sul pane per la prima colazione.

3) Sciroppo d'agave

Ricavato dall linfa dell’agave blu, ha un potere dolcificante superiore al saccarosio (circa del 25%) ma è meno calorico, e con un indice glicemico più basso. Contiene potassio, filati, vitamina C e antiossidanti. Ottimo come ricostituente per lo stato influenzale, e ideale come topping per pancakes.

4) Sciroppo d'acero

Ricavato dalla linfa dell’acero, è una buona fonte di aali minerali, calcio, magnesio, potassio e ferro. Pertanto si ritiene abbia un buon potere energizzante e antiossidante. Molto utilizzato, anche questo, per preparare i pancakes ed altre preparazioni dolciarie.

5) Zucchero di canna integrale

E' il primissimo zucchero che viene estratto dalla canna da zucchero. È molto ricco di vitamine e sali minerali come potassio, calcio, zinco, fosforo, fluoro e magnesio. Non essendo raffinato chimicamente, è considerato più "sano" rispetto ad altri tipi di zucchero industriale come quello bianco.

6) Zucchero di cocco integrale

Non essendo un prodotto raffinato, lo zucchero di cocco è un dolcificante molto salutare poichè mantiene intatte le sue proprietà nutritive. È un'ottima fonte di vitamina nel gruppo B, potassio, magnesio, fosforo, calcio, zinco, ferro. Inoltre, contiene anche inulina, una fibra che consente una riduzione dell'assorbimento degli zuccheri del sangue.

7) Stevia

Il suo potere dolcificante è molto elevato, ma ha un forte retrogusto di liquirizia. Per tale motivo non è gradito da tutti. Ha proprietà lassative, pertanto non bisogna esagerare con il consumo. E’ ipoglicemizzante e ipotensivo, quindi adatto anche ai diabetici e agli ipertesi.

8) Malti di riso e di orzo

I malti sono dolcificanti naturale, derivati dalla fermentazione dei cereali e contengono maltosio, uno zucchero semplice e anche molti minerali. Rappresentano un'ottima alternativa allo zucchero bianco raffinato seppur siano meno dolce di questo. Infatti, occorrono circa 150 g per dolcificare quanto 100 g di zucchero bianco. Hanno un basso indice glicemico e pertanto possono essere consumato anche dai diabetici. Sono ideali per la preparazione di dolci.

9) Xilitolo

A differenza di altre dolcificanti, lo xilitolo è di aiuto per la salute dentale. Infatti riduce la carie e aiuta a remineralizzare i denti. Ha un indice glicemico basso e pertanto può essere utilizzato anche nei diabetici. Ha effetti lassativi, si raccomanda dunque di non abusarne.