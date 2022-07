Albicocche, perchè fanno così bene: tutti i benefici e 3 ricette per gustarle

Tra i frutti estivi più amati da grandi e piccini, ci sono le albicocche, tanto buone quanto salutari per l'intero organismo. Grazie al buon contenuto di betacarotene e licopene, sono utili per la pelle e per mantenere il cuore in salute: queste sostanze, di cui le albicocche sono ricche, ostacolano, infatti, il processo mediante cui si formano le lipoproteine a bassa densità (il cosiddetto colesterolo “cattivo” o LDL). Inoltre, essendo un frutto con pochIssime calorie (51 kcl per 100 gr) ma ad alto contenuto di fibre (3 albicocche contengono 3 gr di fibra, pari al 12% del fabbisogno giornaliero), sono utili per chi è a dieta e deve tenere sotto controllo l’iperglicemia. Le albicocche hanno, inoltre, un forte potere antiossidante, grazie alla vitamina A in esse contenuta, che contribuisce ad arginare gli effetti nocivi dei radicali liberi. Ma i benefici delle albicocche non finiscono qui, scopriamoli insieme al dott.ssa, biologo nutrizionista, Daniela Vitiello, che ci ha consigliato anche alcune ricette gustose per gustarle.

BENEFICI E PROPRIETA’ DELLE ALBICOCCHE

Aiutano la vista

"Le albicocche - spiega la dott.ssa Vitiello - hanno numerosi composti essenziali per migliorare la salute degli occhi, tra cui le vitamine A ed E. In particolare, la vitamina A previene la cecità notturna, un disturbo causato dalla mancanza di pigmenti chiari negli occhi. La vitamina E, invece, è un antiossidante liposolubile che protegge gli occhi dai danni dei radicali liberi. Le albicocche sono ricche, inoltre, di betacarotene (precursore della vitamina A) e altri carotenoidi, come la luteina e la zeaxantina, che aiutano a proteggere la retina, una delle parti più delicate dell’occhio".

Amiche della pelle

"Le albicocche - spiega la dott.ssa Vitiello -, grazie al contenuto di molti antiossidanti, hanno benefici sulla salute della pelle prevenendo i principali danni della pelle. Ad esempio, le vitamine C ed E favoriscono la salute della pelle proteggendola dai danni dei raggi solari. Inoltre, la vitamina C ha un ruolo importante nella costruzione del collagene, che dona forza ed elasticità alla pelle. Il betacarotene in esse contenute stimola la produzione di melanina, una sostanza che è responsabile dell’abbronzatura e protegge la pelle dai raggi solari.

Amiche dell'intestino e del cuore

"Le albicocche - spiega la dott.ssa Vitiello - sono ricche di fibre che aiutano il transito digestivo, morendo una corretta regolarità. Inoltre, sempre per il loro contenuto di fibre e degli antiossidanti, le albicocche aiutano ad abbassare i livelli di colesterolo nel sangue".

Regolano la pressione sanguigna

Le albicocche - spiega la dott.ssa Vitiello - sono ricche di potassio, che favorisce la segnalazione nervosa, le contrazioni muscolari e l’equilibrio dei liquidi. Inoltre regolano la pressione sanguigna prevenendo il rischio di ipertensione e di ictus".

Utili in caso di spossatezza

"Le albicocche - spiega la dott.ssa Vitiello -, grazie all’abbondanza di sali minerali e vitamine, sono un valido aiuto in caso di spossatezza magari dovuta al caldo eccessivo o durante l’attività fisica. Ottime quindi come spuntino per ritrovare un pò di energia".

Contrastano i sintomi della pre e menopausa

"L’albicocca - spiega la dott.ssa Vitiello - è fonte di boro, un minerale prezioso perché stimola l’azione dei fitoestrogeni assunti con gli alimenti (legumi, soia, germogli di trifoglio rosso ecc.) e contrasta efficacemente i sintomi classici della menopausa. Combatte, inoltre, lo stress e rinforza il cervello e le sue funzioni".

Riducono la glicemia

"L’albicocca - spiega la dott.ssa Vitiello - contiene acido abscissico (Aba), un fitormone che regola i livelli di zuccheri nel sangue. Inoltre, questa sostanza risulta un valido alleato contro la formazione di grasso addominale e il rallentamento del metabolismo".

TRE RICETTE CON LE ALBICOCCHE

1) Sorbetto di albicocche

Mettere in freezer per un paio d'ore 500 g di albicocche ben lavate. Tiratele dal freezer 15 minuti prima della preparazione. Montate a neve ferma due albumi. Aggiungete man mano 100 grammi di zucchero oppure un dolcificante di vostro gradimento. Nel frattempo che riposa l'albume, frullate le albicocche denocciolate e ben lavate fino ad ottenere una purea. Versate questa purea nell'albume, mescolate per bene aggiungendo 200 ml di acqua. Mescolate ancora fino a quando non sarà tutto omogeneo. Mettete in freezer per un paio d'ore e mescolando di tanto in tanto. Ecco pronto il vostro sorbetto di albicocche.

2) Crostata di albicocche

Ingredienti: 200 gr di farina tipo OO, 120 gr di burro, 100 gr di zucchero, 1 uovo, 1 pizzico di sale, scorza di limone grattugiata, 400 gr di albicocche, 100 gr di zucchero.

Procedimento: Lavare bene le albicocche, tagliarle in due ed eliminare il nocciolo. Metterle a cuocere in un tegame con lo zucchero di canna fino a quando risulteranno appena caramellate. Spegnere la fiamma e fare riposare. Nel frattempo preparare la frolla: setacciare la farina in una ciotola e creare una fontana. Versare al centro il burro morbido a cubetti, l’uovo e lo zucchero, il sale, la scorza del limone ed iniziare ad impastare con le mani. Ottenuto un panetto sodo e liscio avvolgerlo nella pellicola trasparente e farlo riposare in frigo per 30 minuti. Dopodiché stenderlo con il mattarello, rivestire una teglia da crostata e farcire con gli spicchi di albicocca disponendoli ordinatamente. Fare cuocere in forno caldo a 180 °C per circa 25-30 minuti.

3) Spiedini di gamberi e albicocche

Servono cinque gamberoni e una decina di albicocche. Pulire i gamberoni eliminando la testa. Pulire le albicocche eliminando il nocciolo all'interno. Grigliare tutto iniziando prima dalle albicocche e poi provedendo coi gamberoni. Inserire in uno stecco di ferro o di legno con succo di limone, pepe e aceto balsamico. Ecco pronti i vostri spiedini di gamberi e albicocche.