Aglio, perchè fa così bene: tutti i benefici e quanto consumarne al giorno

L’aglio è uno dei alimenti centrali della dieta mediterranea, e per secoli è stato studiato per i suoi effetti benefici sulla salute. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che l’assunzione giornaliera di aglio riduce il colesterolo, abbassa la pressione sanguigna e inibisce l'aggregazione piastrinica. In particolare il suo impatto positivo sulla funzione delle arterie e sulla salute del cuore in generale è dovuto al principio attivo “allicina”, in esso contenuto: questo metabolita conferisce all’aglio un’azione antisettica, antimirobica, antidislipidemica, antiaterosclerotica e antiaggregante piastrinica, ed anche il forte odore del bulbo. Inoltre, altre ricerche hanno anche dimostrato che l'aglio ha effetti anche sul profilo lipidico e sui parametri del glucosio nei diabetici suggerendo che questo nutriente potrebbe essere terapeuticamente efficace i questi pazienti oltre che quelli con malattie cardiovascolari.

A confermare i poteri benefici dell’aglio anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità che lo ritiene come uno dei prodotti chiave all’interno di una dieta per l’iperlipidemia e nella prevenzione di malattie come l’ipertensione e l’aterosclerosi vascolare. Ma non è finita qui. Gli esperti, per questo motivo, consigliano di mangiare l’aglio fresco, assumendo addirittura dai due ai 4 spicchi al giorno di media grandezza: pare che minori quantità non sono sufficienti ad assicurare i benefici per la salute. Ma vediamo insieme al dott. Marty Fierro, biologo nutrizionista, quali altre proprietà ha l’aglio e come può essere utilizzato in cucina.

Proprietà e benefici dell’aglio

“L’aglio - spiega il dott. Fierro - è ricco di oli essenziali e principi attivi quali vitamina A, B1, B2 e C, potassio, fosforo. Contiene Acido Folico, Ferro e Zinco. Possiede proprietà antibiotiche e antivirali. E’ un potente antiossidante e anticoagulante grazie all’allicina, oltre a contrastare efficacemente il colesterolo. Abbassa la pressione sanguigna, e svolge un’zione purificante per il fegato, oltre ad aiutare il naturale reintegro della flora intestinale.

Usi e consumi in cucina

A causa del suo forte sapore, molti usano l'aglio solo cotto per esaltare il sapore delle pietanze, e lo eliminano poco prima di servire. Ma è bene sapere che per godere di tutti i suoi benefici, lo si deve mangiare crudo. L’ideale, per chi ci riesce, sarebbe tritarlo e assunto a stomaco vuoto, dunque a digiuno. Ottimi vantaggi per la salute si possono riscontrare consumandolo ogni mattina appena svegli, ma è un rimedio naturale adatto solo ai più intrepidi. L’aglio crudo si presta comunque a moltissime preparazioni ed è apprezzato in vari modi. Vi consiglio tre ricette sfiziose e che vi consentiranno di godere dei benefici dell’aglio.

1) Salsa Tzatziki

Ingredienti: yogurt greco, cetrioli, aglio spicchi, olio extravergine di oliva, aceto di vino rosso, menta (foglie), sale.

Procedimento:

Sbucciate i cetrioli, tagliateli in quattro parti ed eliminate i semi centrali. Grattugiate la polpa del cetriolo e lasciatela scolare in un colino, pressando con un cucchiaio per far uscire quanta più acqua possibile. Aggiungete alla polpa di cetriolo ben strizzata un pizzico di sale, l’aceto e l’aglio schiacciato. Unite lo yogurt e amalgamate versando a filo l’olio. Aggiungete le foglie di menta fresca a piacere, senza tritarle ma spezzandole a metà con le mani. Fate riposare lo tzatziki in frigorifero per almeno un’ora prima di servirlo.

2) Garlic Bread

Ingredienti: pane di tipo ciabatta 1 kg, aglio 2 spicchi, burro vegetale 50 g, rosmarino 1 pizzico, prezzemolo 1 pizzico, salvia 1 pizzico, origano 1 pizzico, sale quanto basta.

Procedimento:

Incidete la ciabatta con un coltello, praticando delle fessure a griglia senza tagliarla completamente. Sciogliete il burro vegetale, miscelatelo alle erbe aromatiche e all'aglio finemente tritato insieme alle erbe. Regolate di sale. Aiutandovi con un pennello e con le mani massaggiate il pane dolcemente per fare in modo che il condimento possa raggiungere tutti i tagli fatti in precedenza. Mettete il pane all'aglio su una ghiotta rivestita di carta da forno e infornate a 180°C per una ventina di minuti.

3) Infuso di zenzero e aglio

Un altro modo originale e salutare di consumare l'aglio è quello di realizzare un infuso utilizzando questo tubero in combinazione con lo zenzero.