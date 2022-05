Ztl Marechiaro, sorpresi ad occultare le targhe con l'asciugamano: denunciati

Con l?istituzione della ZTL in via Marechiaro sono stati attivati servizi di controllo specifici finalizzati alla prevenzione e repressione delle violazioni al divieto di transito. Gli agenti della Unità operativa Chiaia e unità motorizzate del Gruppo intervento territoriale della polizia municipale di Napoli hanno effettuato 59 controlli elevando 15 verbali contestati con relativi sequestri e fermi amministrativi, oltre a rimuovere 19 veicoli, elevando 61 verbali per la sosta irregolare.

Sono stati, inoltre, individuati e denunciati alla Procura della Repubblica due trasgressori sorpresi ad occultare le targhe con asciugamano per sfuggire alla rilevazione elettronica delle telecamere poste a controllo della ZTL.