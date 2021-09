ZTl a Marechiaro: il Comune dispone l'attivazione del varco telematico

Il Comune di Napoli ha istituito nei giorni festivi e prefestivi dal 2 ottobre al 31 ottobre 2021, l'attivazione del varco telematico per la zona di Marechiaro. Come si legge nel provvedimento:

- il divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro;

Nei giorni festivi e prefestivi dal 2 ottobre e fino al 31 ottobre 2021 , con attivazione del varco telematico, istituire:

- il divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra Via Coroglio e Via Alfano;

- il divieto di sosta dalle ore 8:00 alle ore 19:00 sul lato destro fra la confluenza di Discesa Coroglio e Via Alfano, nei tratti non in curva, eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dal permesso rilasciato dall’ufficio ZTL competente o riconoscibili dall'esposizione della copia della carta di circolazione (con dati sensibili opportunamente oscurati) da cui si evince targa del veicolo e residenza;

- in Via Alfano il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dal civico 63 fino alla confluenza con Via Ricciardi;

Attivare in esercizio i varchi telematici di Via Marechiaro nei giorni festivi e prefestivi, secondo quanto su riportato:

- dalle ore 8:00 alle ore 19:00 (varco Via Marechiaro lato Via Coroglio);

- H24 (varco Via Marechiaro lato Via Alfano).

IN DEROGA AI SUDDETTI DIVIETI SONO AUTORIZZATI AL TRANSITO:

1. veicoli associati al contrassegno di accesso alla ZTL “Marechiaro”, emesso dall’Ufficio rilascio contrassegni secondo le modalità indicate nel disciplinare, appartenenti alle seguenti categorie: a) veicoli dei residenti autorizzati; b) veicoli dei domiciliati autorizzati; c) veicoli diretti ad aree di sosta private e pubbliche (i proprietari delle aree in questione devono presentare planimetria dei posti auto disponibili alla prima richiesta di permesso) previa comunicazione a mezzo mail al competente ufficio; d) veicoli diretti ai garage ed alle aree di sosta private che si trovano all’interno della ZTL e fino all’esaurimento dei posti disponibili all’interno delle stesse: si fa obbligo al titolare dell’autorimessa e dell’area privata di sosta di trasmettere – entro le ore 24:00 di ogni giorno – all’ufficio contrassegni ZTL l’elenco dei veicoli parcheggiati nella struttura; e) veicoli intestati ad Enti Pubblici Locali e veicoli delle Società controllate dal Comune di Napoli, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria; f) veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi; g) veicoli con a bordo un medico con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti all’interno della ZTL; h) veicoli che trasportano merce deperibile appositamente autorizzati; i) veicoli che trasportano merci generiche, appositamente autorizzati, dalle ore 8:00 alle 10:00, e dalle ore 14:00 alle 16:00;

2. autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti di tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, per consentire la salita e la discesa del disabile motorio: - per tali veicoli deve essere richiesta l’autorizzazione preventivamente utilizzando il modulo “H” appositamente predisposto – e reperibile sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it – allegando la documentazione richiesta; - in caso di accesso non autorizzato sarà necessario comunicare l’avvenuto transito entro le 48 ore successive alla violazione al numero di fax 0815992921 o all’indirizzo mail ztl@comune.napoli.it ;

3. veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza e di soccorso;

4. mezzi pubblici di linea e non di linea (bus, taxi, autovetture pubbliche a noleggio con conducente previa comunicazione all’Servizio Trasporto Pubblico).