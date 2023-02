Piazza Dante, cittadini in protesta: "Vogliamo la Ztl"

E' sospesa a tempo indeterminato da novembre 2022, ma c'è chi sente la mancanza della ztl di piazza Dante. Il Comitato di residenti ha incassato l'appoggio anche di diverse associazioni ambientaliste, a partire da Legambiente e Wwf.

Insieme hanno organizzato un flash mob sul posto, con biciclette, striscioni e megafoni. La richiesta è semplice: "Rivogliamo la ztl". Secondo Legambiente "...il destino della zona a traffico limitato è finito in un'empasse burocratica tra Comune e Municipalità. Il Comune di Napoli sembra voler prendere solo decisioni che incentivano l'utilizzo delle automobili private. In dieci anni, le polveri sottili in questa zona sono diminuite del 2 per cento, ma l'Europa ci chiede di ridurle del 30". Pubblichiamo il video con le interviste