Ztl piazza Dante abolita, filobus bloccato da sosta selvaggia | VIDEO

Le immagini di quanto accaduto ieri in via Broggia e il duro commento dell'ex sindaco de Magistris

Un filobus bloccato lungo via Broggia a causa di un parcheggio selvaggio. È la denuncia rilanciata dalla pagina social di Napoli Bike Festival attraverso un video: gli effetti dell'abolizione della Ztl di piazza Dante sono questi, spiega l'autore delle riprese.

In effetti è polemica in queste ore per la decisione dell'amministrazione di abolire a tempo indeterminato la zona a traffico limitato di piazza Dante, decisione comunque nell'aria da tempo visti i continui rinviii del suo rientro in vigore.

Sul tema si è espresso con un duro messaggio nei confronti dell'assessore De Iesu anche l'ex sindaco - nonché promotore della zona a traffico limitato in questione - Luigi de Magistris. “Il traffico e il caos a Napoli sembrano quelli di anni che pensavamo di esserci lasciati per sempre alle spalle. Responsabile politico di questo sfascio è l’assessore alla polizia municipale, alla sicurezza e alla mobilità, il questore De Iesu, che forse non farebbe male a farsi un giro in città e capire il totale fallimento del suo operato", attacca de Magistris. "Scelto da De Luca per fare l’assessore a Napoli, lo ricordiamo quando, con interviste da propaganda politica, agitava la spada di ferro contro giovani, movida e commercianti. Ora invece con la spada di latta cancella la Ztl di piazza Dante e lascia Napoli fuori controllo. L’assessore dovrebbe uscire dalla sua stanza di Palazzo San Giacomo e fare due passi per la città e forse si renderebbe conto del suo disastro politico ed amministrativo".