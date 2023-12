Chiaia, dall'8 dicembre torna la ztl "Morelli, Filangieri, Mille": i dettagli

Torna a partire da venerdì 8 dicembre la ztl "Morelli, Filangieri, Mille" nel quartiere Chiaia. La zona a traffico limitato sarà attiva fino al 6 gennaio prossimo tutti i sabati, domeniche, festivi e prefestivi dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Possono circolare:

a) i mezzi pubblici non di linea (bus, taxi, autovetture pubbliche a noleggio con conducente);

b) i veicoli delle Forze dell'Ordine, di Soccorso, della Protezione Civile;

c) i veicoli intestati ad Enti Pubblici Locali e veicoli delle Società controllate dal Comune di Napoli, individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria;

c1) motoveicoli e ciclomotori.



nonché le seguenti categorie in possesso dei requisiti come indicati nel disciplinare per il transito nelle Zone a Traffico Limitato e in possesso dell'autorizzazione:

d) veicoli dei residenti;

e) veicoli dei domiciliati;

f) veicoli dei non residenti, titolari di posto auto fuori sede stradale;

g) veicoli per il trasporto merci: trasporto merci per servizi interni alla ZTL (carico e scarico consentito dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00);

h) veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi;

i) veicoli dei clienti degli alberghi;

j) veicoli dei clienti delle autorimesse;

k) veicoli con a bordo un medico con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti all'interno della ZTL;

l) veicoli per funzioni di interesse pubblico per particolari esigenze che richiedano l'utilizzo di un veicolo;

Permessi di accesso temporaneo alle ZTL

Possono essere richiesti permessi di accesso temporaneo alla Z.T.L. per comprovate e straordinarie necessità. I permessi possono essere rilasciati a veicoli per:

traslochi; interventi manutentivi su fabbricati, appartamenti, negozi ecc. ; visite e/o esami clinici per soggetti con problemi di deambulazione; carico/scarico materiali e suppellettili per manifestazioni autorizzate.

L'area interessata

Le strade interessate dal rilascio del Contrassegno per la ZTL "Morelli - Filangieri - Mille": via Morelli; vico Santa Maria Cappella Vecchia; piazza dei Martiri (nella carreggiata esterna alle fioriere, di collegamento di via Morelli con via S. Caterina a Chiaia) nonché i veicoli autorizzati a transitare nel I tratto di via Chiaia; via Santa Caterina; via Gaetano Filangieri; via dei Mille (tratto dall'intersezione di via Filangieri alla confluenza di via Nisco); rampa Caprioli; rampe Brancaccio, piazzetta Mondragone.