Commercianti in crisi, lo storico macellaio: "Molti colleghi non riapriranno più"

Nel cuore dei Vergini, storica strada di Napoli, i commercianti sono tutti in rivolta. La zona rossa per il Covid ha creato nuovi malumori soprattutto in quelli che stavano cercando una strada per tenere a galla le proprie attività. Tra questi c'è Enzo Calvino, proprietario della storica macelleria ai Vergini.

"La mia è una famiglia che sta in questo negozio da generazioni. Io cerco di portare avanti come posso la mia attività, offrendo alla clientela sempre carni di prima qualità e cercando di mantenere i prezzi bassi. Per molte famiglie c'è il problema del lavoro. Molti colleghi hanno chiuso e forse non riapriranno più. Ho cercato di venire incontro ai miei concittadini mantenendo sempre gli stessi prezzi, offrendo loro chiaramente un trattamento privilegiato".

"Mi rendo conto che il periodo è difficile. Anche noi viviamo una situazione difficile dal punto di vista commerciale. Abbiamo i nostri problemi, abbiamo dovuto lasciare a casa parecchi ragazzi giovani perché purtroppo i costi non sono sostenibili. La crisi è forte e soprattutto quando c'è la zona rossa la cosa è ancora più penalizzante. Molti reclamano l'arrivo dei Ristori ma soprattutto chiedono aiuti per restare ancora aperti".