Zona rossa a Napoli, Lungomare semideserto | FOTO

Poche persone in giro a causa delle restrizioni anti-Covid

Lungomare semideserto a Napoli nella giornata di sabato, causa zona rossa e restrizioni anti-Covid.

Pochissime le persone in giro in uno dei luoghi simbolo della città, come testimoniano le foto scattate dall'Ansa.

Allerta vento, parchi e cimiteri chiusi in città

A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale che ha previsto per la giornata di domenica e fino alle ore 10 di lunedì 15 marzo “venti forti occidentali, con raffiche e con tendenza a disporsi da Nord-Ovest dal pomeriggio-sera. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”, l’Amministrazione comunale di Napoli ha disposto la chiusura di parchi e cimiteri cittadini.

I parchi resteranno chiusi domenica e lunedì anche nella fascia oraria consentita, cioè dalle 7,30 alle 8.30, mentre i cimiteri cittadini saranno chiusi fino alle ore 10 di lunedì 15 marzo.