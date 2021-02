Zona rossa e scuole, De Luca: "In arrivo importanti decisioni. La situazione non è buona"

"La situazione non è buona, sono in arrivo importanti decisioni". Lo scrive il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sui propri canali social. Si tratta di un'anticipazioni della diretta Facebook consueta del venerdì. In molti temono la zona rossa, ma le decisioni potrebbero anche riguardare solamente il mondo della scuola o novità sulle vaccinazioni che procedono a rilento a causa della scarsità di dosi fornite alla Campania.

Pericolo varianti

Non trascurabile sul peggioramento dei dati in Campania il pericolo varianti più contagiose e forse più letali. Oltre all'inglese anche la brasiliana sta facendo registrare i primi casi. Nell'ultima settimana (dati aggiornati al 24 febbraio) si è verificato un incremento dei ricoveri in terapia intensiva in Campania. Si è passati dai 107 posti letto occupati del 17 febbraio ai 130 del 24 febbraio (+ 23). Sono aumentati anche i ricoveri in ospedale (non in intensiva) dai 1301 del di una settimana fa a 1319 sempre di due giorni fa. Sono cresciuti anche i decessi in maniera consistente.