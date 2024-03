"Sono tornata a fare il lavoro che amo": dall'Ucraina a Napoli, la nuova vita di Zhanna

Proprio in questi giorni la città di Odessa ha vissuto alcuni dei sui peggiori momenti dall'inizio dell'invasione russa, con un attacco missilistico che ha fatto decine e decine di vittime. Zhanna (si pronuncia Gianna) Zhukova, viene da lì. È una giornalista, lo è sempre stata, anche quando trasferitasi nella nostra città ha dovuto fare tutt'altri lavori per potersi pagare l'affitto.

Napoli è distante quasi 3mila chilometri da Odessa, la guerra nella nostra percezione è lontanissima. Incontriamo Zhanna in una giornata di sole, per farci raccontare la sua storia. Il conflitto è numeri, battaglie, politica, ma anche vicende umane vere, concrete come la sua, di cui troppo spesso l'opinione pubblica non viene a conoscenza.

L'inizio della guerra, l'arrivo a Napoli

"Ricordo il giorno. Era il 13 febbraio del 2022 quando sono arrivata a Napoli. Avevo degli amici qui, potevano ospitarmi. La guerra sarebbe iniziata il 24, ma la situazione era già chiara e restare a Odessa, vista anche la mia professione, mi sembrava troppo pericoloso", ci racconta.

Sono passati poco più di due anni da quando vive qui, e riesce ad esprimersi piuttosto bene in italiano. "Inizialmente non era chiaro quanto tempo sarei rimasta, quanto sarebbe durata la guerra. Passati tre mesi da ospite ho deciso di prendere una casa in affitto". Così si è trasferita dall'hinterland, da Mugnano, al centro storico, a Montesanto. "Ai primi tempi ancora collaboravo con un quotidiano online ucraino, poi sono arrivati i tagli, che hanno colpito chi era andato via. Per persone come me sarebbe stato meno difficile trovare un lavoro rispetto ai miei colleghi rimasti in Ucraina. Così ho cominciato ad arrangiarmi. Ho lavorato per qualche tempo come assistente di un dentista, poi in un ristorante, alla fine mi sono 'stabilizzata' quando ho iniziato a lavorare in un bar di Napoli centro".

Con lei si era trasferita anche sua madre, che però preferisce dopo un po' spostarsi. "L'Italia è per persone forti - ci dice Zhanna - Qui a Napoli vivi come vuoi, c'è sole, c'è bellezza, il cibo è buono. Ma devi saperti organizzare. Sono andata a trovare mia madre in Germania, dove si trova adesso, due volte. È felice lì, mi ha detto che è un posto che fa per lei, così come è sicura che invece Napoli faccia più per me. 'È proprio la tua città', mi dice". Del resto, ci ricorda Zhanna, Napoli e Odessa sono legate a filo doppio: la "capitale del Mar Nero" fu fondata proprio da un napoletano (Giuseppe De Ribas, nel 1794), così come la musica di 'O sole mio fu scritta da Eduardo di Capua proprio a Odessa. "Mi ritrovo a volte in alcuni luoghi di Napoli che mi fanno pensare tantissimo alla mia città. Qui oramai mi sento a casa", ci racconta sorridendo.

L'inizio certo è complicato, ma un forte sentimento di solidarietà comunitaria le permette di superare ostacoli altrimenti insormontabili. "Noi rifugiati abbiamo un gruppo su Telegram, ed è lì che lessi ci sarebbe stata una manifestazione contro l'invasione della Russia, a piazza Dante. È stata un'occasione per conoscere miei connazionali, ucraini che erano qui da tempo e che hanno aiutato noi nuovi arrivati ad ambientarsi". Zhanna viene a conoscenza di un corso d'italiano, lì fa nuove amicizie e inizia ad integrarsi. È felice del sistema di accoglienza del nostro Paese. "Siamo stati aiutati con intelligenza - spiega - tranne che in tre occasioni in cui abbiamo avuto un aiuto economico, 300 euro ciascuna volta, siamo piuttosto stati messi in condizione di lavorare. Con corsi di lingua, con un corsi professionalizzanti, sempre un minimo retribuiti".

L'attivismo

Quella prima manifestazione a piazza Dante è stata l'inizio dell'opera di sensibilizzazione e attivismo che Zhanna sta portando avanti incessantemente a Napoli da quando è arrivata.

Col passare del tempo è diventata un punto di riferimento non soltanto per la sua comunità, ma anche per i giornalisti campani che vogliano parlare della guerra in Ucraina. Ha una sua associazione (My Volia), è portavoce del coordinamento unitario delle associazioni ucraine in Campania.

"Su mia iniziativa, insieme ad altri attivisti - ci racconta - abbiamo fatto un calendario di solidarietà. Ritraeva tutte noi ragazze ucraine a Napoli, con, per ogni mese, una foto scattata in un posto diverso della città. Ho fatto da lì in poi la portavoce dei rifugiati ucraini a Napoli, portando il mio e il nostro caso alla ribalta anche nazionale". "Sono stata persino ospite di Bruno Vespa in tv!", spiega ancora sorridendo. Zhanna cita la giornalista Désirée Klain ("per me, con i suoi consigli, è come una fata madrina") e l'assessore Luca Trapanese come persone che l'hanno aiutata a dare visibilità alle sue iniziative, con quest'ultimo che ha dato una mano a finanziare la stampa del calendario. Iniziativa valsa non soltanto a dare visibilità all'Ucraina, ma anche ad apportare un concreto aiuto alla popolazione invasa. "Con le vendite abbiamo raccolto fondi, circa 5mila euro, così da acquistare dei generatori elettrici. L'inverno dell'anno scorso la Russia aveva tagliato gli approvvigionamenti di corrente e la situazione si era fatta molto difficile". Aggiunge ancora: "Un'altra soddisfazione avuta è stata, attraverso la mia associazione My Volia, riuscire a proiettare il film 'Venti giorni a Mariupol' per la prima volta a Napoli, nella sede della Uil. Non essendo distributori non abbiamo la possibilità di mostrarlo nei cinema o in teatro".

E a proposito di attivismo, Zhanna è stata in prima linea nel condannare le recenti manifestazioni di vicinanza a Putin dello street artist partenopeo Jorit. "Ho scoperto Jorit quando l'anno scorso fece un murale a Mariupol. A me piacciono i suoi lavori, è il messaggio che non mi piace. Come è potuto arrivare a Mariupol, quella volta, se non con il permesso dei servizi speciali russi? Neanche i giornalisti possono arrivare lì. Significa che lavora con loro, con la loro approvazione. Senza contare che è di dominio pubblico il fatto che l'immagine della bambina ritratta fosse in realtà rubata (è la foto della figlia di una fotografa australiana, scattata dopo un rimprovero, ndR). Troppe bugie, davvero". Nonostante tutto, però, Zhanna ebbe l'impressione che al tempo non ci fu una compatta presa di posizione nei riguardi di Jorit. "Sui giornali non ho letto critiche, ma anzi ho notato un certo orgoglio nel raccontare di lui. Forse è perché Napoli ama i suoi artisti anche quando sbagliano, è questa l'idea che mi sono fatta". La recente foto dell'artista con Putin, a Sochi, ha però invece sollevato un polverone. "Jorit ha detto che voleva mostrare che Putin è umano? Certo che è umano, ma è un assassino. Sono andata a piazza Dante per manifestare la mia contrarietà alle sue affermazioni, volevo fare qualcosa". Così ha dimostrato la sua indignazione attaccando dei poster che ritraevano lo street artist accanto a Putin, con sul volto di quest'ultimo una mano grondante sangue. "Hanno fatto la stessa dimostrazione anche altri attivisti, a Trapani, a Reggio Calabria, a Bari".

Il ritorno al suo lavoro da giornalista, il futuro

Adesso Zhanna non vive più in centro, e non lavora più al bar. "Abito a Fuorigrotta, è un po' caotica e mi piace. Non ho bisogno di comprare il biglietto per lo stadio, sento tutto dalla mia finestra di casa", scherza. "A me è piaciuto il lavoro da barista - dice con sincerità - È stato qualcosa di diverso, prima passavo troppo tempo al computer. Sono andata in giro, ho incontrato persone, ho trovato lo spazio per discutere anche della situazione che c'è in Ucraina, qualcuno ha comprato il calendario. Ricordo una volta che sono venuta in redazione da voi di NapoliToday, a portare dei caffè. Volevo dire 'sono una di voi, sono una giornalista!'. Non l'ho detto alla fine, però entrare in una redazione mi ha fatto pensare che avrei voluto tornare a fare quello che so che essere il mio lavoro". Ci è riuscita, alla fine. "Adesso collaboro con una piccola realtà online del mio Paese e con altri media ucraini. Ad esempio sto per intervistare, sempre per un giornale del mio Paese ed è la prima volta che collaboro con loro, l'attrice ucraino-napoletana Yuliya Mayarchuk".

Intanto prosegue sulla strada dell'attivismo. "Non sono sicura di come finirà la guerra - ci racconta ancora - Se me l'avessero chiesto due anni fa avrei detto: 'Vinceremo certamente'. Avevamo l'energia per combattere. Ora è diverso, le persone sono stanche, non è possibile vivere in condizioni come quelle in cui si trova la popolazione Ucraina. Concretamente non ci sono più soldati, le persone hanno paura di combattere. E poi l'Europa si sta dimenticando del conflitto. Però dobbiamo dire la verità, dobbiamo continuare a dire al mondo cosa sta succedendo in Ucraina, dobbiamo combattere la propaganda russa che capovolge la realtà. Personalmente, farò tutto ciò che è in mio potere per continuare questa lotta".