Miss Italia è napoletana: Zeudi Di Palma di Scampia è la più bella di tutte

Zeudi Di Palma è la nuova miss Italia 2021. La 20enne di Scampia era giunta in finale dopo aver conquistato il titolo di Miss Napoli. Al terzo posto la napoletana Lorena Tonacci, a sugellare il trionfo della città. Seconda Gabriella Bagnasco residente in Basilicata. Il concorso si è tenuto a Venezia, ed è stato trasmesso in diretta streaming.

"Emozioni che non si possono descrivere per Zeudi Di Palma, che si è aggiudicata il titolo di Miss Italia 2021. A condividere questo momento con lei, la Patron Patrizia Mirigliani e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro", è il post della pagina ufficiale Facebook di Miss Italia, che quest'anno è stata pensata come una mini-serie tv da vedere interamente sui social e sul web

Giallo della busta

C'è stato durante la diretta un errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre: era uscito quello di Zeudi, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello di Lorena Tonacci".

Chi è la vincitrice

Studentessa di sociologia all'Università Federico II, Zeudi Di Palma è molto attiva nella sua Scampia nel sociale. E' anche una grande tifosa di calcio.

Le altre napoletane che in passato hanno conquistato Miss Italia sono state Marisa Jossa, nel 1959 e Roberta Capua nel 1986.