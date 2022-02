Zeudi Di Palma, la mamma: “Zeudi persona autentica. La sua vittoria per tutta Scampia”

“La vittoria di Zeudi ci voleva per tutto il territorio. Lei ha lavorato molto bene sulla sua persona, al di là della bellezza che resta soggettiva e va a scemare nel tempo. Ha lavorato tanto: è diventata una persona forte, preparata culturalmente e determinata”.

A parlare è Mariorosaria, la mamma di Zeudi Di Palma, la 20enne di Scampia che ieri è stata incoronata Miss Italia. Mariarosaria, ai microfoni di NapoliToday, con la voce rotta dall’emozione ha raccontato perché la figlia è “una ragazza speciale”.

L’essere autentica, per Mariarosaria, “è stata la sua arma vincente a Miss Italia”. “Ha conquistato il cuore delle persone con la sua semplicità e la sua dolcezza – ha spiegato - Però, allo stesso tempo, si è dimostrata anche una ragazza ‘tosta’ caratterialmente, che dà tutto per raggiungere i suoi obiettivi”.

Come ci si sente ad essere la mamma della ragazza più bella d’Italia?

Sinceramente, non sto realizzando ancora. Mia figlia per me è stata sempre bella, indipendentemente da una giuria. Come si dice a Napoli: ‘Ogne scarrafone è bell' a mamma soja’ (ride, ndr). Quello che mi inorgoglisce, però, non è la bellezza di mia figlia, ma il suo essere una persona perbene. Lei si è presentata così com’è, è sempre rimasta se stessa continuando ad avere sempre un grande rispetto per la vita, per i valori della famiglia, per gli affetti.

Qual è la prima cosa che Zeudi ti ha detto dopo la vittoria?

Ho sentito mia figliasolo dopo qualche ora. Noi genitori non eravamo presenti durante lo spettacolo. Infatti, io l’ho seguito dalla mia camera. A dire il vero ero anche già in pigiama e mi sono dovuta rivestire, ma tutto è stato invano perché non sono riuscita a vederla. Io l’ho lasciata fuori l’hotel il giorno 11 e poi non l’ho vista più. Dopo un paio di ore mi ha chiamata e mi ha detto: “Mamma, hai visto? Ce l’ho fatta”.

Cosa significa questa vittoria per Scampia?

Sui social ho scritto “Abbiamo vinto”. In questa frase ho racchiuso tutti noi del quartiere. Questa è una vittoria di tutte le periferie che non sono parte “estranea” alla città. I ragazzi possono prendere esempio dai talenti del nostro territorio e capire che non bisogna mai gettare la spugna. Bisgna essere sempre determinati e credere sempre nei propri sogni.