Zazzaroni: "Finito nel tiro al piccione del web per un siparietto con una collega napoletana"

Nelle ultime ore era finito al centro di polemiche sul web dopo una battuta ("Sei cresciuta tantissimo, anche davanti") con la collega giornalista Claudia Mercurio durante l'ultima puntata della trasmissione "Il bello del calcio" in onda su TeleVomero.

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, nel corso di un editoriale pubblicato quest'oggi sul noto quotidiano sportivo, ha risposto alle polemiche e alle accuse di 'sessismo' che gli erano state rivolte: "Sacralizzare il protagonismo delle donne è un modo per renderlo più difficile, e quindi per negarlo. Allo stesso modo censurare l’ironia bonaria è il modo per burocratizzare anche le relazioni tra i sessi. Sono finito nel tiro al piccione del web per un siparietto con una giovane collega, Claudia Mercurio, con cui a Napoli ho condiviso per otto anni, da fratello maggiore e amico, un talk televisivo. Rivendico il diritto a ironizzare sugli attributi maschili e femminili, con uomini e con donne, senza subire la gogna del perbenismo fondamentalista, figlio dei tempi. La parità che auguro alle donne è anzitutto leggerezza. E libertà. Di dire, di fare, e di ricevere".