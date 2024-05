Migliaia di esemplari di zanzara maschio sterilizzati rilasciate nell'ambiente: l'iniziativa sull'isola napoletana

Sono stati liberati nei giorni scorsi nei giardini della Chiaiolella, sull'isola di Procida, migliaia di esemplari di zanzara maschio sterilizzati. L'iniziativa rientra nel progetto del comune isolano "Stop zanzara tigre".

Ogni settimana ne saranno rilasciati nell'ambiente 100.000, si accoppieranno con le femmine, ma non produrranno altri esemplari, in quanto sterili. Il progetto punta a dimostrare in questo modo che nel corso delle successive settimane ci potrà essere una riduzione del numero totale delle zanzare, che non riusciranno a riprodursi. Di conseguenza diminuiranno le zanzare femmine, che sono particolarmente moleste con le loro punture.

"Il percorso è stato lungo, complesso ma esaltante. Basti pensare che la sterilizzazione di ogni singolo maschio è costata 3 centesimi. Il coinvolgimento della comunità della Chiaiolella, gratuito e generoso, ha invece dimostrato che si possono ridurre le condizioni in cui proliferano le zanzare, eliminando tutti i ristagni d'acqua. Un esperimento ben riuscito di scienza partecipata. Un grazie al prof. Marco Salvemini, a tutto lo staff di professori e ai giovani studenti delle università e dell'Accademia di belle arti", scrive il sindaco di Procida Dino Ambrosino in un post sui social.