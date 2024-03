Migranti, se ne parla a Napoli: 108 milioni nel 2023, 41% minorenni

Venerdì 15 marzo alla Fondazione Banco di Napoli si terrà il workshop "Integrazione economica e sociale degli immigrati e dei rifugiati", organizzato congiuntamente con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES) dell'Università Federico II e il Centro Studi di Economia e Finanza (CSEF). Verranno nell'occasione presentati gli impressionanti dati sulla migrazione emersi dallo studio di Mette Foged (Università di Copenaghen) e Sandra Rozo (Banca Mondiale).

Nel 2023 - sono i numeri della ricerca - oltre 108 milioni di persone sono state costrette a sfollare in tutto il mondo, e il 41% di queste è costituito da persone sotto i 18 anni. Questo determina disparità nello sviluppo umano tra i bambini e gli adolescenti migranti e quelli del Paese che li ospita, che tuttavia "possono essere mitigate dall'accesso ai servizi e ai programmi di regolarizzazione".

Tra i temi della giornata di lavori del 15 marzo anche l'impatto dell'immigrazione sull'occupazione e sui salari nel mercato del lavoro dei Paesi di arrivo degli immigrati e gli effetti delle politiche di immigrazione e di integrazione sugli standard di vita e sull'inserimento di immigrati e rifugiati.

I partecipanti

Nel corso del workshop interverranno esperti internazionali tra cui Marco Pagano (Università Federico II), Christian Dustmann (University College London), Tommaso Frattini (Università degli Studi di Milano), Roberto Nisticò (Università Federico II), Dany Bahar (Brown University).

Al termine si terrà una tavola rotonda presieduta dal giornalista inglese Bill Emmott (Istituto Internazionale per gli Studi Strategici), già redattore capo The Economist, al quale parteciperanno Maria De Paola, professore dell'Università della Calabria e dirigente presso la Direzione Centrale Studi e Ricerche INPS, Tito Boeri, docente ordinario di Economia del Lavoro nell'Università Bocconi, saggista, editorialista ed ex-presidente INPS; Stefano Scarpetta, direttore per l'impiego, il lavoro e gli affari sociali all'OCSE.