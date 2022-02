La work experience nel mondo Less: la storia di Ugo e Alessio

Ugo e Alessio sono stati i primi due partecipanti di una #WorkExperience retribuita: si tratta di un percorso formativo gratuito, gestito da Generazione Vincente Academy, che consente di favorire l’ingresso o il reinserimento di persone inoccupate e disoccupate nel mondo del lavoro.

All’interno del mondo LESS, i due tirocinanti hanno acquisito nuove competenze e capacità spendibili sul mercato del lavoro maturando allo stesso tempo un’utile esperienza formativa come addetti all’orientamento professionale.

Così Ugo e Alessio si sono subito calati nella realtà di LESS Cooperativa Sociale, che da sempre si impegna per favorire l’integrazione sociale di Persone in condizioni di marginalità, e nello specifico hanno preso parte ai colloqui dello sportello OrientaMenti: qui sono stati accolti gli utenti, sono state ascoltate le loro storie intrise di gioie e dolori, sono state intercettate anche le loro paure e speranze al fine di indirizzarli verso quei percorsi più adatti alle loro esigenze utili al miglioramento della qualità della vita.

Per chi non lo sapesse Ugo e Alessio avevano avuto già modo di conoscersi prima di questo tirocinio: in occasione del corso di formazione per “Addetto all’orientamento, selezione e formazione delle risorse umane” realizzato lo scorso ottobre dall’associazione NapolinMente (che si occupa di inclusione sociale e professionale di persone svantaggiate) al Centro Polifunzionale Na.gio.Ja. di Soccavo, uno spazio reso fruibile alla cittadinanza grazie all’assessorato alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli. Dopo la conclusione del corso (finanziato con fondi formatemp e promosso da Generazione Vincente SpA – Agenzia per il Lavoro) della durata di un mese, i due discenti sono stati selezionati successivamente per vivere l’opportunità della work experience mettendo in pratica i concetti appresi e traducendoli in competenze.

Per Ugo «questa esperienza di lavoro è stata un bel banco di prova. Sono stati giorni di cambiamento, di prospettive capovolte perché all’improvviso da persona svantaggiata e sofferente mi sono ritrovato ad ascoltare e, per quanto possibile, aiutare i migranti, persone con storie difficili che si trovano loro malgrado ai margini della società». E da loro ha appreso tantissimo «imparando ad apprezzare il valore della diversità e capendo che l’accoglienza è il primo passo per una piena integrazione». Infine ha sperimentato «grazie alla supervisione della tutor Emanuela che il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica i risultati».

Le work experience di Ugo (47 anni) e Alessio (30 anni) dimostrano come due generazioni a confronto possano cooperare senza problemi fondendosi sinergicamente in un team di lavoro affiatato, complice l’ambiente di lavoro accogliente ed inclusivo.

«Questo stage è stato un viaggio straordinario – ha dichiarato Alessio, l’altro tirocinante – che mi ha fatto conoscere tanta bella gente che sin dal primo istante mi ha accolto facendomi sentire uno di loro. A LESS la prima cosa che impari è: restituire dignità e valore alle persone che incontri mettendole al centro di tutto. Qui si lavora con amore e professionalità, si entra in empatia col prossimo toccando con mano i suoi problemi e col dovere di fornirgli risposte concrete disegnando le possibili traiettorie del suo percorso futuro. Un’esperienza che porterò sempre con me e che consiglio a tutti di provare poiché mi ha insegnato a sfidare i miei limiti guardando oltre».

«Ugo e Alessio sono stati un Valore aggiunto importante per noi» così Daniela Fiore, Presidente di LESS, ha commentato l’esperienza «accogliere e valorizzare le diversità, d’altra parte, è la mission della nostra Cooperativa, lavorare insieme a loro ci ha dato prova ancora una volta di essere sulla strada giusta, quella dell’inclusione e della contaminazione che creano Valore. Con Ugo e Alessio ci siamo lasciati con un arrivederci».