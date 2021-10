Whirlpool, il Governo: "Piano industriale entro il 15 dicembre"

Ora c'è una data: "Il 15 dicembre il nuovo Consorzio presentarà il piano industriale per la riconversione dello stabilimento Whirlpool di Napoli Est". Parola della viceministra allo Svilupo economico Alessandra Todde in visita al presidio permanente dei lavoratori in via Argine. L'ipotesi sarebbe quella di un polo della mobilità sostenibile.

Ma da queste parti arrcciano il naso in segno di diffidenza. Risuonano ancora le promesse di Luigi Di Maio prima e di Stefano Patuanelli poi, rispettivamente titolari del Mise del Conte 1 e del Conte 2: "Whirlpool non andrà via da Napoli". La realtà è andata diversamente e l'azienda di elettrodomestici non solo ha lasciato la città, ma ha anche negato ai lavoratori licenziati, 430 in origine, l'accesso a nuovi ammortizzatori sociali. Allora non basta un progetto di rilancio ancora fantomatico per dare serenità a chi lotta da oltre due anni.

"Le chiacchiere stanno a zero. Con le chiacchiere non si fa lavoro" ha tuonato Barbara Tibaldi, segretaria Fiom Cgil, anche lei presente all'incontro. Il consorzio, in effetti, resta ancora nell'ombra. C'è mistero sui nomi degli imprenditori che starebbero valutando le possibilità di creare un polo per la mobilità sostenibile. Governo, Regione, Comune e azienda ci ragionano, ma non fanno trapelare nulla. "Io ci sto mettendo la faccia - assicura la Todde - Ci sono aziende importanti che stanno capendo quali sono le condizioni dell'azienda, ma hanno la volontà di assorbire tutta la forza lavoro".

Gli ex operai restano in attesa: "Per ora si parla di una scatola vuota - affermano gli rsu Vincenzo Accurso e Donato Aiello - Noi abbiamo dettato le condizioni. Vogliamo che ci sia un passaggio da un'azienda all'altra, senza passare per la Naspi. Ma, per adesso, non abbiamo ancora visto nulla".