Whirlpool, Natale di protesta: gli operai contro lo svuotamento dei capannoni

“La vostra lotta è di una giustizia incredibile. È un vostro diritto. Però quello che vi chiedo è, almeno il 25 dicembre, di stare con i vostri cari”. Al Tgr Campania l'arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha portato così il suo saluto ai lavoratori della Whirlpool, in picchetto davanti ai cancelli dello stabilimento per impedire l’uscita dai capannoni delle attrezzature per la produzione.

Come annunciato martedì, nel corso di un’assemblea tenuta in fabbrica, vorrebbero impedire lo svuotamento prima della firma che ufficializzerà la vendita dello stabilimento da parte della multinazionale al Consorzio acquirente. Non si fidano dell'accordo quindi, vogliono che sia tutto nero su bianco.

Intanto il regista e comico napoletano Alessandro Siani aveva regalato ai lavoratori cento biglietti per la prima di ieri sera del suo nuovo spettacolo “Libertà Live Tour” al Teatro Diana di Napoli. Siani aveva già espresso e portato di persona la sua solidarietà in fabbrica lo scorso 19 settembre, per poi parlare della vicenda ad ottobre nel corso della sua conduzione di “Striscia la Notizia” su Canale 5.